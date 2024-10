Se busca millonario en Derio: el Euromillones reparte 162 millones

Un afortunado que selló su boleto en Derio, Vizcaya, ha ganado 162.256.512 euros en el sorteo del Euromillones del pasado viernes 4 de octubre. Este premio, que es uno de los más grandes jamás entregados en España, ha generado una gran expectación en la localidad, ya que no se conoce todavía al ganador.

El boleto fue validado en la administración de loterías "Amancio Gozokiak", un establecimiento local que también vende dulces y que ahora se ha convertido en el centro de atención. El dueño de la tienda, en declaraciones a El Correo, expresó su nerviosismo: "He pasado toda la noche sin dormir, no sé quién ha ganado los 162 millones". A pesar de la gran expectación, el afortunado aún no se ha presentado. Según la normativa, tiene un plazo de 90 días para reclamar el premio, cuya combinación ganadora es 4, 8, 16, 17 y 20, junto con las estrellas 6 y 1.

El Euromillones: probabilidades y grandes premios

El Euromillones es conocido por sus impresionantes botes, pero la probabilidad de acertar la combinación completa (5 números más 2 estrellas) es extremadamente baja: 1 entre 139.838.160. Sin embargo, lo que muchos no saben es que con cada boleto se participa en tres sorteos, y existen hasta 13 categorías de premios, lo que significa que es posible ganar incluso con menos aciertos. Las categorías van desde premios modestos para quienes acierten solo 2 números (probabilidad de 1 entre 27) hasta premios mayores con combinaciones de números y estrellas.

Además, el 50% de lo recaudado en cada sorteo se destina a premios, lo que asegura que muchos jugadores se lleven algún tipo de recompensa, aunque no lleguen a acertar la combinación completa.

Impacto de los grandes botes en España

El Euromillones ha entregado varios de los mayores premios en Europa, y este caso de Derio sigue la estela de otros grandes botes ganados en España. En 2022, Las Palmas de Gran Canaria se llevó el premio más grande registrado en el país, con 230 millones de euros. Estos premios suelen generar una gran expectación y alegría en las comunidades, y aunque el ganador de Derio aún no ha reclamado su premio, la noticia ya ha causado un revuelo considerable entre los vecinos.

Si el ganador no reclama el premio dentro del plazo de 90 días, el importe pasará al Tesoro Público, tal como estipula la normativa vigente. En situaciones excepcionales, como si el último día de plazo fuera festivo, el periodo se puede extender un día más.

Próximos sorteos y nuevas oportunidades

El próximo sorteo del Euromillones ya está programado y ofrece un nuevo bote de 17 millones de euros. Además, los jugadores españoles participan automáticamente en el sorteo de "El Millón", que garantiza un premio de un millón de euros a un afortunado en España en cada sorteo. También se celebran ocasionalmente sorteos especiales, como la "Lluvia de Millones", que reparte premios adicionales en toda Europa.