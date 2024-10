Javier Milei, el "ratón de biblioteca" que se "encerró" durante días a leer a la Escuela Austriaca

El nuevo libro del economista Philipp Bagus, profesor de economía afincado en Madrid que forma parte del claustro de la Universidad Rey Juan Carlos, acaba de publicarse en Alemania. El revelador prólogo de la obra fue escrito por nada menos que Javier Milei, quien relata cómo se convirtió en seguidor de la Escuela Austriaca de Economía. El actual presidente argentino se quedó cautivado de un libro del economista Murray Rothbard.

Tras leerlo, Milei fue a una librería y gastó todo el dinero que tenía en veinte libros de otros teóricos de la Escuela Austriaca. Después, calculó exactamente cuánto necesitaría para comida, taxis y para viajar al trabajo, y al día siguiente volvió a la librería para comprar más libros, gastando hasta el último céntimo que tenía. "Debí haberme comprado unos 50 libros en apenas dos días", recuerda el mandatario.

Uno de esos libros fue La acción humana, de Ludwig von Mises. "Me encerré durante dos o tres días hasta que lo terminé. Solamente me levantaba para comer, ir al baño y sacar a Conan, mi perro, a pasear". Quedó "deslumbrado" por ese libro. Luego le siguieron muchos otros, incluidos trabajos de Friedrich August von Hayek y Milton Friedman. "La teoría de la Escuela Austriaca es fundamental. Es como una brújula que me guía en cada decisión que tomo", escribe Milei en su prólogo. Este episodio por sí solo demuestra lo engañoso que sería comparar a Milei con Trump, quien seguramente preferiría ver combates de lucha libre por dos días seguidos en vez de leer libros de Mises y Hayek.

Pero Milei no se detuvo simplemente en leer teorías económicas, sino que optó por promoverlas activamente. Si era necesario, hacía viajes de dos horas en autobús para impartir conferencias sobre economía. A diferencia de otros libertarios, no se dirige a intelectuales, sino que su propósito no era otro que llegar a los pobres. Esa audiencia de hombres jóvenes y pobres era, de hecho su principal grupo objetivo – y los análisis de los resultados electorales de las elecciones en las que alcanzó la presidencia han demostrado que este es el grupo demográfico que le brindó un mayor apoyo.

Durante sus mítines, Milei sube al escenario como una estrella de rock. De hecho, en su momento fue el cantante de una banda que tocaba principalmente canciones de los Rolling Stones. Además de Mises, Rothbard y Hayek, Mick Jagger parecería ser uno de sus referentes. Milei incorpora la música y el teatro en sus actuaciones, bailando en el escenario, cantando una canción en la que afirma "Soy el león del mundo olvidado".

En su periplo político, ha sabido teatralizar las teorías de la Escuela Austriaca y ha hecho de la motosierra su símbolo. Es un "ratón de biblioteca", pero también un maestro del márketing y la autopromoción, todo ello en servicio de su gran idea, que no es otra que ayudar al capitalismo a asentarse y triunfar.

Milei ha aprendido mucho de sus oponentes, de los marxistas y de la izquierda. Llama a una movilización activa contra los "explotadores" y los "opresores" pero, para él, éstos no son, en absoluto, los empresarios ni los inversores, sino el Estado y aquellos individuos que se aprovechan de los recursos públicos, sin aportar ningún valor a través de actividades productivas.

Milei se diferencia de los conservadores y liberales tradicionales con su enfoque rebelde, que resuena particularmente entre los jóvenes. "En Argentina", escribe Bagus, "ser libertario ahora se considera algo que está de moda, como solía serlo ser de izquierdas en el pasado". Puedo confirmarlo directamente, ya que estuve en Argentina en 2022, 2023 y 2024 y, en cada una de mis visitas, pude conocer el movimiento de Milei y acercarme a sus seguidores.

Milei es un rebelde. Desafía al establishment, a la clase gobernante. Su respuesta es el capitalismo. Sin embargo, la influencia de Milei se extiende más allá de los asuntos económicos. Así, reconoce la importancia de la "lucha cultural" y ha adoptado una postura firme contra el feminismo, la ideología de género y la "histeria" medioambiental.

Lo que falta en el libro es un análisis de las perspectivas de política exterior. Como defensor de la libertad, Milei apoya inequívocamente a Ucrania en su lucha contra el imperialismo ruso. Esto lo diferencia de figuras como Trump y la "Nueva Derecha" europea. Aunque Bagus asocia al presidente argentino con dichas figuras, Milei no comparte el anti-americanismo de políticos como Le Pen ni de partidos como AfD en Alemania. Además, los sectores de la nueva derecha europea son anticapitalistas y, por lo tanto, están en el lado opuesto de la plataforma de Milei. La postura del argentino es clara: es pro-Israel, pro-Ucrania y pro-Estados Unidos. Personalmente, veo a Milei menos alineado con la "Nueva Derecha" europea, Trump o Bolsonaro y mucho más cercano a su colega polaco Leszek Balcerowicz, profesor de economía y defensor de las enseñanzas de Mises y Hayek. Las reformas de Balcerowicz fueron fundamentales para transformar a Polonia de uno de los países más pobres de Europa a una potencia económica y campeona del crecimiento en Europa.

El autor se pregunta qué obstáculos podrían impedir el éxito de Milei. Expresa preocupación por "el riesgo de que Milei haga compromisos que lo alejen del camino libertario". A diferencia de Bagus, no veo esto como una amenaza. Milei no es dogmático, y su flexibilidad es en realidad una de sus principales fortalezas. Además, la belleza del capitalismo es que, incluso en pequeñas dosis, mejora dramáticamente la vida de las personas. No se necesita aplicar un manual de capitalismo puro para lograr un impacto positivo.

A mi parecer, el mayor riesgo, aparte de un posible intento de asesinato contra Milei, radica en la posibilidad de que los argentinos no tengan la paciencia suficiente para cosechar los beneficios de las reformas de Milei. La historia ha demostrado que, cuando se implementan reformas de mercado, como se vio en Reino Unido (con Thatcher), Polonia (con Balcerowicz) u otros países, hay algunas cosas que inicialmente empeoran antes de mejorar considerablemente. Es un periodo de ajuste que quizás se extiende unos dos años. ¿Darán los argentinos a Milei el tiempo y apoyo suficiente que necesita para llevar a cabo sus reformas con éxito?

El prólogo de Rainer Zitelmann encabeza el lanzamiento en Alemania del libro de Philipp Bagus, La Era de Milei(Langen Müller Verlag, Múnich, 2024, 260 páginas).