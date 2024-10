Spotify rechaza el regreso obligatorio a la oficina: "No vamos a tratar a adultos como niños"

En un contexto donde varias compañías tecnológicas como Amazon o Dell han comenzado a imponer el regreso presencial a las oficinas, Spotify sigue destacándose por su enfoque flexible. La directora de recursos humanos de la empresa, Katarina Berg, ha confirmado que la compañía no obligará a sus empleados a volver a trabajar en la oficina, manteniendo así su política de teletrabajo. Berg subrayó que esta postura se basa en la confianza en sus trabajadores, afirmando que "no vamos a tratar a adultos como niños".

La política de trabajo remoto de Spotify, conocida como "Work From Anywhere", fue introducida en 2021 en respuesta a la pandemia y ha sido valorada positivamente por la plantilla. A diferencia de otras grandes tecnológicas, como Amazon, que ha exigido a sus empleados volver a la oficina algunos días a la semana, Spotify ha optado por una solución más flexible, permitiendo que sus trabajadores elijan desde dónde quieren realizar sus tareas. La empresa sostiene que el teletrabajo no ha tenido un impacto negativo en la productividad, aunque sí reconoce los desafíos en términos de colaboración e innovación. Según la directora de la empresa de música en streaming ’’si no cae la productividad, que se queden en casa".

El reto de mantener la colaboración a distancia

Berg admitió que el trabajo remoto presenta algunos retos, especialmente en lo relacionado con la creatividad y la generación de ideas, que suelen beneficiarse del intercambio cara a cara. Por ello, Spotify ha implementado estrategias para mejorar la comunicación y la colaboración virtual, y está trabajando en conjunto con la Escuela de Economía de Estocolmo para abordar estos desafíos. La compañía también ha dispuesto que los equipos de trabajo se reúnan al menos una semana al año de forma presencial para fortalecer los lazos y facilitar el trabajo en equipo.

Flexibilidad en las oficinas

Aunque la política general permite a los empleados teletrabajar desde cualquier parte del mundo, Spotify mantiene sus oficinas abiertas para aquellos que prefieran asistir físicamente. La empresa organiza eventos regulares, como conciertos en vivo y reuniones informales, para incentivar la interacción en persona, pero sin hacer de ello un requisito. La única regla es que los equipos se vean en la oficina una vez al año, pero fuera de eso, la asistencia es completamente voluntaria.

Spotify defiende que su modelo de teletrabajo también contribuye a sus compromisos de sostenibilidad. La reducción de desplazamientos diarios no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también ayuda a la compañía a reducir su huella de carbono. Además, esta política ha permitido a Spotify atraer y retener talento a nivel global, lo cual se ha vuelto esencial en una industria altamente competitiva.

A pesar de haber realizado tres rondas de despidos en 2023, la empresa sigue apostando por la flexibilidad como una manera de mantener la motivación del equipo y la capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno laboral moderno.