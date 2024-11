Un experto advierte a los afectados por la DANA sin seguro: tendrán que esperar a la declaración de zona catastrófica

El gerente de Prestación y Decesos de Santa Lucía Seguros, Javier Carabaca, ha explicado en Con Ánimo de Lucro cómo funciona el sistema de indemnizaciones de seguros en caso de catástrofe medioambiental, asunto sumamente importante para los damnificados por los devastadores efectos de la DANA.

Así, ha advertido a las víctimas que han perdido sus casas de que, si no se encuentran asegurados por una compañía privada, tendrán que esperar a la declaración de zona catastrófica para recibir algún tipo de ayudas con la que reconstruir sus viviendas. "Si no hay seguro, el Consorcio no va a actuar", ha apostillado sobre las diferentes ayudas que pueden recibir los damnificados.

En este sentido, Carabaca ha subrayado que los asegurados de las compañías privadas van a recibir una ayuda relativamente ágil, comenzando por cubrir la estancia de aquellas personas que no puedan acceder a sus casas durante los primeros diez días después de la catástrofe. Algo para lo que ya está trabajando su compañía focalizándose, según ha dicho, en una atención rápida al cliente.

En la misma línea, ha avanzado que será "durante esta semana y la siguiente" en la que las aseguradoras vayan recibiendo los informes de los asegurados "conforme puedan ir accediendo a sus casas" y comprobando todo aquello que se ha visto afectado por la DANA, que ha dejado más de un centenar y medio de fallecidos a causa de las inundaciones.

Qué hacer si no se sabe si tiene seguro

Preguntado por aquellas personas que no sepan exactamente si tenían seguro o no —como puede ser el caso de los familiares de los fallecidos, que no tienen por qué conocer si su familiar tenía seguro de vida— el portavoz de la aseguradora ha explicado que la mejor forma de saberlo es llamando a la aseguradora con la que tenían los demás seguros o preguntando en su banco, ya que este podría ofrecer los datos de los pagos del supuesto seguro. Una vez se identifique el tipo de seguro y la compañía "es fácil" ponerse en contacto con la misma y pedir más información al respecto.

Sobre las infraestructuras dañadas por las riadas como puentes y carreteras, Carabaca ha expuesto que esa situación depende única y exclusivamente de la administración pública, que deberá evaluar los daños y dedicar los esfuerzos que considere oportunos para la reconstrucción de las mismas.

El gerente de Prestación y Decesos de Santa Lucía también ha mostrado sus condolencias a las víctimas y ha reiterado la disponibilidad de su compañía para las mismas. "Transmitir nuestra solidaridad a todas las familias, sobre todo a las que han tenido pérdidas personales, que todavía no sabemos qué volumen vamos a tener de afectados", ha sentenciado el portavoz en el programa de esRadio.