La realidad del plan de respuesta "inmediato" de Sánchez: 14.000 € en pagos medios por afectado si se aplicase al 100%

El presidente del Gobierno ha pretendido sacar pecho con un plan de ayudas a los afectados por las inundaciones de la Comunidad Valenciana de 10.600 millones de euros. Lo cierto es que ese plan se ha ligado a la aprobación de los Presupuestos que Sánchez negocia con los separatistas y proetarras. Lo cierto es que ese plan será de muy difícil aplicación por las dificultades burocráticas. Lo cierto es que Sánchez nunca ha ejecutado, ni mucho menos por completo, sus planes de ayudas como los del volcán de La Palma. Y lo cierto, además de todo ello, es que, incluso aplicándose por completo, quitadas las líneas de crédito que hay que devolver, sobre un colectivo de 400.000 afectados, las ayudas quedarán en una media máxima de 14.000 euros Todo ello para restaurar una vida y actividad arrasada por completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este pasado martes que el Consejo de Ministros había aprobado un "primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA", según la versión oficial de Moncloa. "Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y comunidades autónomas, en función de las necesidades", añadió. Es decir: podrían ser más los receptores entre los que repartir los teóricos fondos.

Lo siguiente que se supo es que esas ayudas podían ser condicionadas a la aprobación de unos presupuestos que Sánchez negocia con el separatismo y que están estancados en estos momentos en el Parlamento.

Pero, incluso omitiendo semejante obstáculo, las trampas no dejan de salir en las propias cuentas.

Ayudas directas a los ciudadanos y empresas

"Entre las medidas, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras", señalaba el texto oficial. Y efectivamente es así, hasta el punto de que la mayor partida la componen créditos a devolver: 5.000 millones en avales de líneas ICO.

El número de afectados puede aún crecer. Pero la organización ATA ha calculado ya que en los municipios más afectados operaban unas 54.200 empresas, que daban trabajo a 355.000 empleados. Un colectivo al que habría que sumar 51.000 trabajadores por cuenta propia. Todo ello, más pérdidas de vidas, inmuebles, coches, enseres, o incapacidades, etc.

Desde la Comunidad Valenciana igualmente se ha hablado de 400.000 afectados.

Pues bien, simplemente realizando el cálculo más básico de descontar del importe teórico de ayudas, aquellas que no son pagos a fondo perdido sino líneas de crédito a devolver, y dividiendo el resultado entre los afectados, sale un importe medio de ayuda de 14.000 euros por damnificado. Y eso en el caso de aplicación máxima del importe total de ayudas prometidas por Sánchez, cosa que es mucho más que dudosa.

Para Pedro Sánchez estas medidas son "concretas y realistas" y "entran en vigor ya". Y tendrán ayudas directas.

Es cierto, hay ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas. Pero en absoluto todas las ayudas son pagos directos.

El "Estado va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores". Habrá "ayudas directas para las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA, por un valor total de 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de operaciones", añade el plan.

Incapacidad temporal para trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos

"Al mismo tiempo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la DANA, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Las pensiones por incapacidad, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes laborales y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último año", señala el documento. Pero, quitando el aumento, esas pensiones debían entrar en funcionamiento sí o sí.

"También se ha habilitado a aquellos autónomos que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por ley para acceder a ella". Y "las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensión no contributiva las verán aumentadas en un 15% durante los próximos 3 meses. Con la posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo avance la situación". De nuevo, son pagos legales ampliados. Pero no todo es ayuda nueva.

Pero, sobre todo, "para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Esta nueva línea de avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá a pymes, empresas, autónomos y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones muy favorables". Se trata de "créditos para reequipar sus empresas, abrir sus negocios, o reparar sus viviendas lo antes posible". Es decir, su importe se tiene que devolver.