Aprovecha la DANA para recuperar su casa después de dos años okupada y la que termina detenida es ella

El programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco ha relatado este miércoles la rocambolesca historia de Eva, una valenciana que vive en Benetússer y que quiso aprovechar la DANA para recuperar su piso okupado, pero terminó siendo detenida por la Guardia Civil.

Al ver que la riada del pasado 29 de octubre había destrozado muchas viviendas de la localidad, decidió acercarse para ver en qué estado se encontraba la casa que hace dos años había heredado de sus padres y que, sin embargo, llevaba okupada desde entonces. Al encontrarla vacía, se dispuso a limpiarla, cambió la cerradura y decidió quedarse a vivir allí con una amiga para que no se la volvieran okupar. Sabía que los okupas regresarían, pero lo que no imaginaba es que la Guardia Civil se convertiría en su cómplice.

La actuación de la Guardia Civil

Según ella misma ha relatado al repotero de Tarde AR que se ha desplazado a la localidad, el pasado viernes día 1, empezó a escuchar golpes cada vez más fuertes en la puerta. Pensó que serían ellos, así que decidió no abrir. Acto seguido, los agentes la tiraron abajo: "Abrieron la puerta y aparecieron con la pistola Taser arriba y nos dijeron que estuviéramos quietas y que nos callásemos. No nos dejaron abrir la boca en ningún momento. Nos trataron súper mal y nos obligaron a salir de la casa".

Una vez fuera -de acuerdo con su versión de los hechos-, le pidieron a la okupa que les enseñase los papeles que pudieran demostrar que ella era la dueña o la inquilina. Sin embargo, según Eva, al no disponer de ningún documento acreditativo, la mujer reconoció que ella pensó que lo tenía alquilado, pero que efectivamente era una okupa.

"Cuando le dice eso, la Guardia Civil me pregunta a mí y le digo que era lo que le estaba intentando decir, que me estaba echando de mi casa y que la dueña soy yo", explica la propietaria, quien sí habría facilitado al programa las escrituras que demuestran que efectivamente el piso era de sus padres. El resultado, el último que cabría esperar: "Aun así, la vuelven a meter a ella dentro de mi casa, y a mí me dicen que me vaya y que me van a detener".

La versión de la okupa

"Es que es un cachondeo, de verdad, es acojonante", interrumpía Ana Rosa Quintana, perpleja ante la historia que estaba escuchando. Ante esta situación, el reportero desplazado en Benetússer le daba la palabra a la okupa. "Yo no soy okupa, yo el piso se lo alquilé a un chico", se defendía ella. Sin embargo, cuando el periodista le pregunta por su identidad, asegura que no lo conoce. Según su relato, paga 350 euros al mes, pero tampoco dispone de contrato ni de recibos o pruebas de ello: "Todo se paga en mano".

"Todo mentira -reaccionaba Eva de inmediato-. Siempre dice mentiras. Tengo hasta vídeos grabados burlándose de mí y saludando a la cámara". Con todo, la Guardia Civil habría frustrado así la única posibilidad que esta valenciana veía a corto plazo para recuperar la casa de sus padres, en medio de una situación personal especialmente delicada, puesto que acaba de quedarse en paro. Ahora, no le queda más remedio que esperar a que la Justicia resuelva la denuncia que han interpuesto sus hermanos, también herederos.

Sin embargo, la pregunta es cuánto se alargará este proceso, ya que, además, la okupa vive con su marido y cuatro hijos menores de edad, por lo que podría solicitar la declaración de vulnerabilidad y acogerse al decreto antidesahucios que el Gobierno lleva prorrogando desde el estallido de la pandemia del coronavirus. "Si ya sabemos esta historia, es la misma de siempre", ha denunciado Ana Rosa Quintana, quien ha lamentado que los okupas "saben muy bien lo que están haciendo".