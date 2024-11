Los bulos de Sánchez en la Cumbre del Clima en Bakú

El pasado martes 12 de noviembre, Pedro Sánchez estuvo presente en la Cumbre sobre la Acción Climática que se está desarrollando en Bakú (Azerbaiyán) y que tendrá lugar durante los días 11 a 22 de noviembre, un evento para el que nuestro presidente ha movilizado un helicóptero y dos aviones.

Durante el mismo martes, el líder del PSOE ha pronunciado un discurso de cinco minutos lleno de inexactitudes y falsedades sobre el "cambio climático", sobre el desastre ocurrido en Valencia como consecuencia de la terrible DANA de hace dos semanas, y sobre la economía española. En este artículo vamos a desmontar algunos de los bulos más importantes que ha lanzado el presidente del Gobierno, dividiéndolo en dos partes: Una primera parte donde hace mención al cambio climático, y una segunda parte donde pone a España como ejemplo de buena economía.

"El cambio climático mata"

"El cambio climático mata, sólo el año pasado (2023) mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España. En el mayor desastre natural de nuestra historia".

Dando por cierto que el cambio climático se puede estar cobrando la vida de muchas personas en todo el mundo, pues las altas o bajas temperaturas pueden tener un mayor impacto sobre las poblaciones, no hay ningún estudio ni dato oficial que sostenga la afirmación de Sánchez. Tampoco sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo Sánchez con muertes provocadas por el cambio climático, ¿se refería a muertes atribuibles a la contaminación?, ¿a muertes provocadas por desastres naturales?, ¿a qué se refiere? Si hablamos de muertes provocadas por desastres naturales, vemos que en 2023 se produjeron alrededor de 12.000 fallecidos por desastres como inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra, etc., según Save the Children.

No obstante, ninguna de estas muertes puede ser atribuibles, o no directamente, al cambio climático, sino que habría que ver qué parte de estas muertes corresponden al cambio climático y cuales corresponden, por ejemplo, a las muertes que se producen en cualquier desastre natural como una inundación o un incendio. Unos desastres naturales que, por cierto, cada vez dejan menos muertos en todo el planeta, pasando en 1920 de dejar más de medio millón de muertos a sólo 38.059 en todo el mundo en 2020, según Our World in Data. Tampoco es verdad, por tanto, que las más de 220 muertes provocadas por la DANA en España sean consecuencia del "cambio climático", sino más bien de la inacción y de la incompetencia de nuestra clase política, entre la que destaca Pedro Sánchez.

Durante el discurso, también ha mencionado que el desastre producido en Valencia ha sido el más desastroso de la historia de España, algo que no es cierto pues desgraciadamente las riadas del Vallès de 1962 que afectaron principalmente a los municipios de Rubí, Sabadell y Terrassa, dejaron más de 600 fallecidos según las cifras oficiales, aunque estimaciones posteriores hablan incluso de más de 1.000 muertes, dejando miles de heridos a su paso. Miente también Pedro Sánchez al afirmar que ya hay investigaciones que reflejan el impacto que ha tenido el cambio climático en esta DANA, pues no ha habido tiempo material para ni siquiera conocer el alcance total de este desastre, mucho menos para saber si en ausencia del calentamiento global sería menos dañino.

Falsedades de los datos económicos

"No se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta, más sostenible, y por tanto más responsable. En España ya lo estamos haciendo y, en los últimos años, hemos convertido la transición ecológica en una fuente de modernización y de prosperidad. Hemos reducido en un 40% nuestras emisiones y consumo de recursos naturales y, al mismo tiempo, hemos sido la economía de la OCDE que más ha crecido y que más empleo ha creado durante estos últimos años".

Para empezar, y según datos de Eurostat, España fue el país de la UE que más vio caer su PIB en 2020, con un PIB negativo de 10.9%, mientras que en el año 2021 creció al 6.7% (con 15 países de la UE por encima de España), en el 2022 creció al 6.2% (con Irlanda, Chipre, Croacia y Portugal por encima) y en 2023 creció al 2.7% (por detrás de Malta y Croacia), todo sin tener en cuenta que hemos crecido más que otros países también porque fuimos el país que más cayó en 2020. Por el lado del empleo, si tomamos los datos desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2024 (últimos datos disponibles), vemos que el país que más empleo ha creado es Alemania con 1,7 millones de empleos nuevos, mientras que España habría creado 1,54 millones de empleos. Por último, y si hablamos de la contaminación, España redujo sus emisiones de CO2 a la atmósfera en un 17,5% entre 2018 y 2023, no un 40% como afirma Pedro Sánchez.

En resumidas cuentas, y dejando de lado la enorme hipocresía de asistir con un helicóptero y dos aviones a una cumbre sobre el cambio climático a dar lecciones sobre reducir las emisiones contaminantes, Pedro Sánchez ha pronunciado un discurso plagado de mentiras e inexactitudes sobre el cambio climático, el desastre de Valencia y la economía española para tratar de arrimar el ascua a su sardina, dándole exactamente igual si para ello tiene que crear una narrativa totalmente ajena a la realidad.