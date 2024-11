La realidad que desmonta la psicosis climática contra Trump

La victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones del 5 de noviembre ha desatado una auténtica ola de psicosis climática entre buena parte del progresismo internacional. No hay más que darse una vuelta por la prensa tanto de izquierdas como de "derechas" española para observar como se repiten una y otra vez los términos "negacionismo climático" cada vez que se relacionan con la reelección de Donald Trump, como ya ocurriera en el año 2016 en su triunfo sobre Hillary Clinton. Al margen de resultar hasta cierto punto hilarante, pues el término "negacionismo" lo han usado ya hasta la saciedad para cualquier cosa, la realidad es que, bajo el anterior mandato del líder republicano, Estados Unidos no sólo no contaminó más, sino que se redujeron las emisiones de CO2 a la atmósfera y se transitó hacia una política energética más verde.

Si observamos los datos proporcionados por "Our World in Data", podemos ver como las emisiones de CO2 a la atmósfera per cápita de Estados Unidos descendió durante el primer mandato de Donald Trump:

Como podemos ver en el gráfico anterior, las emisiones de CO2 per cápita de Estados Unidos en el año 2016 eran de 16,1 toneladas por persona, mientras que en el año 2020 fueron de 14 toneladas por persona. Alguien podría decir que el año 2020 es un año atípico por culpa del Covid y que sería mejor usar el año 2019 para ser más justos. Siendo legítima esta queja, la realidad es que aún así la cantidad de toneladas emitidas per cápita también fueron menores a 2016, con 15,7 toneladas por estadounidense, el nivel más bajo de la historia hasta ese momento. Es un descenso que se viene produciendo de forma sistemática y progresiva desde el año 2007, y que se ha seguido dando con Obama, con Trump y con Joe Biden.

No obstante, no sólo es que con Donald Trump las emisiones per cápita de CO2 cayeran durante su mandato, sino que también se produjo una caída en el uso de energías contaminantes a la hora de producir electricidad, y también se transitó hacia energías más renovables, tal y como podemos ver a continuación:

El gráfico que acabamos de ver nos cuenta varias cosas, por un lado, vemos como la participación del carbón en la producción total de electricidad pasó de representar el 30,32% en 2016 a ubicarse en el 19,13% en el año 2020. Sin ir más lejos, bajo los dos primeros años del anterior mandato de Trump se cerraron alrededor de 50 centrales eléctricas de carbón. Por otro lado, comprobamos como la participación de energías renovables como la eólica o la solar también incrementaron su participación. La energía eólica pasó de representar un 5,55% del total de participación en la producción de electricidad, a representar el 8,36%. En el caso de la energía solar, esta habría pasado de representar el 1,34% del total en 2016 a representar el 3,23% en 2020. O, dicho de otra manera, los combustibles fósiles pasaron de representar el 65% del total a representar el 60,15%, mientras que las energías renovables pasaron de representar el 15,29% a hacerlo con el 20,32%.

Algo que también ha ocurrido bajo el primer mandato de Donald Trump es que el número de muertes atribuidas a la contaminación del aire descendió, pasando este dato de representar el 2,5% del total de muertes en 2016, a hacerlo con el 2% en 2020.

En consecuencia, la tasa de mortalidad por contaminación del aire ha pasado también de ser de 13,3 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes en 2016, a ser de 11,7 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes en 2020, así lo vemos:

En conclusión, hemos podido comprobar como bajo el anterior mandato de Donald Trump, a pesar de que nos intentaron vender una suerte de "apocalipsis climático" con su llegada, la contaminación por habitante ha caído en Estados Unidos, además de haberse producido un avance en la transición energética, abandonando las fuentes de energía más contaminantes por aquellas menos dañinas con el medio ambiente. Ahora que Trump ha ganado las elecciones estadounidenses y tomará posesión el 20 de enero de 2025, los progresistas más "wokistas" vuelven a la carga contra él con las mismas retóricas falsas y alarmistas. No obstante, y a pesar de que los datos van en su contra, no tardaremos en ver a las Greta Thunberg de turno vociferar en contra del nuevo presidente de Estados Unidos.