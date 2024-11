Así está el mercado laboral tras la gestión de Yolanda Díaz: seis de cada diez contratos son parciales o discontinuos

La misma vicepresidenta y ministra de Trabajo que ha pedido coser a inspecciones a las empresas afectadas por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, Yolanda Díaz, ha conseguido un hito de precariedad laboral difícil de superar en España. En estos momentos, seis de cada diez contratos que se firman en España son parciales o fijos discontinuos. Es decir, que, ya, superan con claridad en España los contratos a jornada parcial o periodo parcial a los que emplean a una persona con una jornada entera y sin días o semanas o meses de paro.

"El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.527.007", señalan los expertos del sindicato USO. El dato "supone una subida de 130.493 contratos (9,34%) con respecto al mismo mes del año 2023". Pero "la contratación acumulada en los diez primeros meses de 2024 ha quedado en una cifra de 12.935.916, lo que supone 35.843 contratos menos (-0,28%) que en igual periodo del año anterior".

Frenazo de los contratos indefinidos

"Si la contratación es un indicador de la actividad del mercado laboral, no parece que esto este sucediendo, ¿menos actividad económica? ¿falta de dinamismo del mercado laboral?", se pregunta el sindicato. La conclusión de los expertos de USO es rotunda: "Se frena la contratación indefinida: en octubre de 2024 se han registrado 664.195 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 43,50% de todos los contratos. Supone un ascenso de 55.426 (9,10%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 5.500.449 contratos por tiempo indefinido hasta octubre de 2024, representando un descenso de 143.506 (-2,54%) sobre el mismo periodo de 2023".

Pero, sobre todo, la contratación es ya precaria por definición: "Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 266.167 a tiempo completo (40,1%), 169.665 a tiempo parcial (25,5%) y 228.363 fijos discontinuos (34,4%). Sólo el 40% de los contratos indefinidos realizados lo son a tiempo completo".

En términos acumulados, se confirman los datos: "Los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.315.283, con una disminución de 39.081 (-1,66%) que en igual periodo del año 2023". Y los "contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.328.418, registrando un aumento de 6.474 (0,49%) en relación al mismo periodo del año anterior".

USO concluye la evolución con la siguiente frase: "Se reducen los contratos a tiempo completo mientras crecen los realizados a tiempo parcial". Y es que "seis de cada diez contratos son parciales o fijos discontinuos". Además, "los contratos de carácter temporal registrados en el mes de octubre de 2024 han sido 862.812, representando el 56,50% del total. Son 75.067 (9,53%) contratos más que el mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los diez primeros meses se han registrado 7.435.467 contratos temporales, lo que supone un ascenso de 107.663 (1,47%) sobre el mismo periodo del 2023". "Mientras baja la contratación indefinida, se incrementa la contratación temporal", concluye USO.

El falso ritmo económico del Gobierno

Así, los datos económicos siguen demostrando el falso ritmo económico de la España bajo gestión de Pedro Sánchez. Y, mientras todo el mundo sigue mirando atónito el desastre y devastación de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, los datos de paro han vuelto a demostrar la debilidad del espejismo de crecimiento de España: no sólo el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 26.769 personas en relación con el mes anterior, sino que lo ha hecho escondiendo de nuevo a nada menos que 655.000 falsos fijos discontinuos que realmente están en el paro.

Los datos oficiales han sido analizados por el departamento de estudios del sindicato USO. Y amargan con claridad el optimismo falso del Gobierno. "El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 26.769 personas en relación con el mes anterior", señala el estudio. "En valores relativos, el ascenso del paro ha sido de un 1,04%. Con respecto a octubre de 2023, el paro interanual ha descendido en 157.350 personas (-5,70%)", añade.

Pero el problema real es más serio. "El total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) alcanza los 3.133.740", que se distribuyen en:

Parados registrados: 2.602.054

Con disposición limitada: 341.608.

Otros no ocupados: 190.078.

Los dos últimos colectivos no aparecen en la estadística oficial. Pero, sobre todo, no aparecen dos colectivos adicionales: "No se han sumado los afectados por un ERTE, que alcanzan al finalizar septiembre 9.552, ni los fijos discontinuos inactivos que se situarán en el entorno de los 655.000", añaden los expertos. Es decir, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,7 millones.

"Seguimos con un empleo muy afectado por la estacionalidad y, por tanto, por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomina indefinida, siguen siendo contratos de temporada", añade USO. "Lo llamemos como los llamemos, se sigue trabajando por temporadas (fijos discontinuos, temporeros, trabajadores a tiempo parcial, cobertura de actividad estival con pluriempleos)", concluye el sindicato.