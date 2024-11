El dato de paro publicado en plena devastación de la DANA muestra otros 655.000 fijos discontinuos en paro real

Los datos económicos siguen demostrando el falso ritmo económico de la España bajo gestión de Pedro Sánchez. Mientras todo el mundo sigue mirando atónito el desastre y devastación de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, los datos de paro han vuelto a demostrar la debilidad del espejismo de crecimiento de España: no sólo el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 26.769 personas en relación con el mes anterior, sino que lo ha hecho escondiendo de nuevo a nada menos que 655.000 falsos fijos discontinuos que realmente están en el paro.

Los datos oficiales han sido analizados por el departamento de estudios del sindicato USO. Y amargan con claridad el optimismo falso del Gobierno. "El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 26.769 personas en relación con el mes anterior", señala el estudio. "En valores relativos, el ascenso del paro ha sido de un 1,04%. Con respecto a octubre de 2023, el paro interanual ha descendido en 157.350 personas (-5,70%)", añade.

Pero el problema real es más serio. "El total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) alcanza los 3.133.740, que se distribuyen en:

Parados registrados: 2.602.054

Con disposición limitada: 341.608.

Otros no ocupados: 190.078.

Los dos últimos colectivos no aparecen en la estadística oficial. Pero, sobre todo, no aparecen dos colectivos adicionales: "No se han sumado los afectados por un ERTE, que alcanzan al finalizar septiembre 9.552, ni los fijos discontinuos inactivos que se situarán en el entorno de los 655.000", añaden los expertos. Es decir, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,7 millones. "Seguimos con un empleo muy afectado por la estacionalidad y, por tanto, por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomina indefinida, siguen siendo contratos de temporada", añade USO. "Lo llamemos como los llamemos, se sigue trabajando por temporadas (fijos discontinuos, temporeros, trabajadores a tiempo parcial, cobertura de actividad estival con pluriempleos)", concluye el sindicato.

Por sectores económicos, "con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en el sector de construcción en 1.676 (-0,85%); aumenta en industria 1.547 (0,77%), agricultura 1.603 (1,87%) y servicios 22.332 (1,21%)", explican los expertos. "El colectivo "Sin Empleo Anterior" aumenta en 2.963 (1,23%). El desempleo masculino se sitúa en 1.034.443 al ascender en 12.896 personas (1,26%) y el femenino en 1.567.611 aumenta en 13.873 (0,89%) en relación a septiembre. Si analizamos la variación interanual del número de parados vemos como la producida entre septiembre y octubre de 2024 mejora ligeramente con respecto a 2023, pero se evidencia una ralentización en la bajada del desempleo desde 2021. ¿Enfriamiento, ralentización, pérdida de dinamismo?", pregunta de forma retórica USO.