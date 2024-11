Argentina acelera su desinflación: el IPC anual cae del 190% al 25% con la gestión de Milei

Javier Milei ha vivido un mes de noviembre muy relevante en el plano internacional. Primero fue su visita a Estados Unidos, donde participó en la ceremonia que sirvió como celebración de la victoria de Donald J. Trump en las elecciones presidenciales del país norteamericano. Milei compartió protagonismo con el magnate empresarial Elon Musk, responsable de Tesla, SpaceX o X/Twitter, quien ha afirmado que tomará como modelo las políticas de desregulación aplicadas en Argentina para guiar su función en el futuro gobierno de Trump, a quien asesorará en materia de simplificación y desregulación.

La visita a Estados Unidos también ha servido para avanzar a Trump su propuesta de reordenar los pasivos acumulados por los anteriores gobiernos con el Fondo Monetario Internacional. La idea de Milei es contar con el apoyo de Trump a la hora de mejorar las condiciones ofrecidas a Argentina, en el marco de un programa de compra de bonos soberanos que "rescató" al país suramericano de la quiebra a cambio de suscribir obligaciones por valor de 44.000 millones de dólares.

Después llegó el paso de Milei por la cumbre del G-20 celebrada en Brasil, un encuentro durante el cual se desmarcó de la Agenda 2030 y defendió sin complejos la adopción de una agenda de capitalismo y libertad económica como mejor forma de reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano a nivel global. "No cuenten con nosotros", advirtió el mandatario argentino a quienes esperen que su país se sume a la agenda intervencionista que defienden otros gobernantes como Lula da Silva, el presidente socialista brasileño con el que mantuvo un frío y breve encuentro protocolario de escasa duración.

En medio de estos compromisos, la actualidad doméstica también ha dejado noticias halagüeñas para su gabinete. De entrada, ha trascendido que Fitch revisará al alza la calificación crediticia del país del Cono Sur. La nota pasará de CCC a CC como muestra de "una mayor confianza en la capacidad de pago de la deuda soberana". El estudio de la agencia de rating destaca "la repatriación de capitales favorecida con la amnistía fiscal", que ha movilizado más de 18.000 millones de dólares, y aplaude "el surgimiento de nuevas vías de captación de inversión foránea", aunque destaca lo importante que es seguir resolviendo el desaguisado monetario heredado por el actual gobierno tras la trayectoria de hiperinflación que dejó el peronismo.

Precisamente en lo referido a la inflación, los últimos datos divulgados por el gobierno han dado alas a los más optimistas, puesto que el IPC de octubre fue el más bajo desde 2021, con un incremento mensual de los precios del 2,7% que se sitúa muy por debajo de los crecimientos del 25% que heredó el actual gobierno. JP Morgan cree que, a finales de 2025, el IPC anual habrá descrito un repunte anual del 25%, un notable avance en comparación con el 190% que se estima para los doce últimos meses, en los cuales ha empezado a alcanzarse la ansiada desinflación.

Para contener la inflación, el gobierno ha acumulado diez meses de superávit presupuestario que se traducen en un saldo positivo equivalente al 0,5% del PIB. Si todo continúa como hasta ahora, 2024 será el primer año en el que Argentina no tiene las cuentas en números rojos desde el ejercicio 2008. Esta mejora es clave, porque ha ayudado a poner fin a la monetización del déficit vía emisión de moneda, lo que a su vez ha ayudado a "congelar" la masa de pesos en circulación (Punto Anker) un paso clave para que la divisa nacional incremente su valor relativo frente al dólar y, por ese camino, facilitar un contexto monetario más ordenado.

En paralelo, el gobierno ha anunciado que quiere facilitar la exploración de los yacimientos de gas y petróleo de Vaca Muerta, con ánimo de generar hasta 30.000 millones de dólares anuales de actividad adicional por esta vía. Este tipo de propuestas están contribuyendo a apuntalar la reducción del riesgo país, que ya ha caído por debajo de los 800 puntos y sitúa la prima de riesgo 1.130 puntos por debajo de las cotas que heredó Milei cuando llegó a la presidencia el pasado diciembre.

Los indicadores de actividad muestran que, tras el shock inducido por las medidas de estabilización y liberalización, que se prolongó de enero a julio, la economía ya ha recuperado los niveles de actividad de cierre de 2023. Lo vemos en el siguiente gráfico de Ramiro Castiñeira y Econométrica:

Hay, eso sí, una honda diferencia entre los niveles de actividad de diciembre de 2023 y los alcanzados en septiembre de 2024. Así, Milei heredó una inflación mayorista del 54% que ahora es del 2%. Además, el saldo negativo en el presupuesto rondaba el 3% del PIB y los niveles de gasto eran artificialmente altos. En cambio, el crecimiento que se observa ahora se apoya en la inversión privada y no cuenta con distorsiones monetarias ni con niveles de precios insostenibles.

Castiñeira ha señalado que, en apenas tres trimestres, "se logró el superávit fiscal, el superávit comercial, el superávit energético... Además, se frenó la emisión monetaria a cero, se saneó el balance del Banco Central, se bajó la deuda pública, se bajó el nivel de riesgo país, bajó la brecha cambiaria peso/dólar, se eliminaron el impuesto inflacionario y el impuesto PAIS, la inflación pasó del 25% a menos del 3% mensual... En paralelo, comenzaron las reformas estructurales (Ley Bases, Pacto de Mayo), se creó el ministerio de desregulación que ha desmantelado cientos de normas obsoletas y obstrucciones, etc. Ya arrancó la recuperación de la actividad, del crédito a privados, del salario, de las jubilaciones. Todas las semanas se van eliminando regulaciones cambiarias: ya no hay control de precios, no hay control de importaciones, ni tarifas atrasadas. Tampoco hay piquetes sindicales violentos en Buenos Aires y bajó el crimen en otras ciudades como Rosario. Argentina volvió al mundo, a Occidente, al capitalismo y a la libertad. Todo en menos de un año. Pero después dicen que no hay gestión. No hay peor ciego que el que no quiere ver...". Nada mal para empezar a darle la vuelta al modelo económico del país del mundo que acumula más años en recesión desde 1950, según ha confirmado el Banco Mundial.

De hecho, los cambios observados en los últimos tiempos han empezado a generar un cambio transformador del modelo financiero, pasando del efecto expulsión (crowding out) al efecto inclusión (crowding in), a base de replegar el crédito otorgado al Estado, que ya no se endeuda, y desplegar financiación en beneficio del sector privado, que vuelve a tener más financiación. En julio de 2023, el sector público amasaba el 50,1% del crédito otorgado por los bancos argentinos pero, en julio de 2024, ese porcentaje ya había caído al 43,1%, con nuevos descensos esperados en el futuro.