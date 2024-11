TDND: ¿Sigue siendo interesante ahorrar a través de planes de pensiones?

Los planes de pensiones ya no están de moda. Entre otras cosas, porque el Gobierno fue reduciendo las ventajas de las que disfrutaban sus partícipes. De esta manera, de los 8.000 euros de límite que había hasta 2020 hemos pasado a los 1.500 euros en la actualidad para los planes individuales. Eso ha hecho que numerosos clientes los hayan sacado de su cabeza. Y no deberían: en primer lugar, porque 1.500 euros no es una cifra como para despreciar. Pero, además, porque no hay que pensar sólo en la aportación anual que vamos a seguir haciendo: también debemos pensar en el dinero que ya tenemos invertido y que podríamos intentar optimizar.

Para hablar de esta cuestión, esta semana nos acompañan, en Tu Dinero Nunca Duerme, Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizens que nos recuerdan que lo que parece una desventaja, en ocasiones es un punto a favor de este producto: "En el mundo real, que no se pueda retirar el dinero puede ayudar a la persona. Aunque deberíamos explicar a los clientes que la liquidez debiera darle igual".

Dicho esto, en estas fechas se habla mucho de planes de pensiones porque es el momento en el que las entidades ponen en marcha sus campañas de captación de fondos: "Todos los años en estas fechas se abre la campaña de Navidad desde las entidades financieras. Eso sí, la condición asociada a las ofertas es que no puedes retirar el dinero durante al menos cinco años (hemos visto hasta 7-9 años). Y te cobran comisiones muy elevadas. Para esa entidad es el negocio del siglo: te pagan 500... pero luego te cobran 3.000. Para ti como consumidor es el peor negocio del siglo, precisamente porque para la entidad es el mejor negocio del siglo".

¿Y por qué se hace esto?: "Hay dos factores. Es verdad que la práctica desde el sector bancario no es de las más éticas, puesto que se aprovechan de un consumidor que no tiene educación financiera. Pero también está la responsabilidad del cliente". Por eso, desde Finizens nos advierten: "Si la entidad tiene que ofrecerte dinero a cambio de que lleves su dinero es porque el producto es malo. Nosotros no bonificamos [el dinero nuevo que aporta el cliente], porque hemos decidido que en lugar de invertir en marketing hemos decidido invertir en nuestro cliente. Las personas vienen a nosotros por el valor que les aportamos. Además, normalmente la bonificación sólo se da en aquellos planes de pensiones que cobran el máximo legal".

Por eso, Semenzato y Koh Maier nos recuerda que "hay que preguntar por la rentabilidad. Pero como es una pregunta muy abierta, hay que exigir cuál es la rentabilidad anual de ese producto: ‘En estos últimos cinco años, qué rentabilidad anualizada ha dado este producto’. Si es a partir del 2-3% al año, entonces podemos entrar a valorar y a pensar si esa rentabilidad es satisfactoria para el riesgo asumido".

