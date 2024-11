Quién es Jay Graber, la CEO de Bluesky, la red por la que Ada Colau y Silvia Itxaurrondo han abandonado X

Miles de usuarios y algunos medios de comunicación, como The Guardian y La Vanguardia, han sustituido X (antiguo Twitter) por Bluesky, la nueva red social lanzada por Jack Dorsey en 2019, el también fundador de Twitter. El periódico británico ha sido el primero en reaviviar la polémica y a este le han seguido referentes ideológicos de la izquierda como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la periodista de La 1 Silvia Itxaurrondo; o el colaborador de la SER y El Diario, Antón Losada.

Esta nueva red social nació en el año 2023 gracias a un grupo de expertos en tecnología. Aunque la aplicación al principio era un prototipo que no tenía mayores aspiraciones, en agosto contaba con 6.8 millones de usuarios, y esta última semana cuenta ya con 20 millones. Cada día que pasa se están sumando alrededor de 1 millón de cuentas más.

Esta tendencia ascendente se ha maximizado al seguir la tendencia de abandonar X varios referentes ideológicos de la izquierda. "He decidido dejar Twitter con carácter indefinido", anunciaba la exalcaldesa de Barcelona en 2021 alegando que "la red se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio". Algo que, según ella sólo había ocurrido en los últimos años. Así, habiendo sido de las primeras políticas en abandonar la red de la que ahora es dueño Elon Musk, Colau ha recogido el guante del fenómeno y se ha creado un perfil de Bluesky esta misma semana.

"Un peligro para la democracia"

Otro político catalán que se dispuso a abandonar X es el actual alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, quien acusaba al magnate sudamericano de haber convertido la plataforma en "un lugar lleno de odio" y en "un peligro para la democracia". De la misma forma ha informado Itxaurrondo esta misma semana de que se había creado una cuenta en esta red social y, aunque no ha aseverado que dejará de compartir mensajes en X, no ha vuelto a difundir ningún post desde ese momento.

¡Ya estoy en Bluesky ! pic.twitter.com/XzoFuJbLx1 — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 20, 2024

Por su parte, el profesor universitario vinculado al Bloque Nacionalista Gallego ha dicho que "ya no merece la pena" X porque "ya no hay debate". "Hasta aqui hemos llegado", ha sentenciado antes de mudarse a Bluesky. En el mismo sentido se pronunciaba el periodista vinculado al Grupo Prensa Ibérica y que anteriormente ha sido parte del Grupo Prisa, Juan Cruz Ruiz, quien se ha "solidarizado" con los diarios que han abandonado la red, pero que aún no ha informado sobre si abrirá una cuenta de Bluesky.

Hasta aquí hemos llegado. Gracias. pic.twitter.com/TqHxqX7soy — Antón Losada (@antonlosada) November 14, 2024

Me solidarizo con los periódicos que dejan de disponer de sus cuentas en X. A partir de las 8 de mañana de este viernes haré, modestamente, lo propio. Ha sido un placer y muchos veces, sobre todo en los últimos tiempos, un disgusto. — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) November 14, 2024

Sin información centralizada

Respecto a Bluesky, el hecho de que se haya vuelto atractiva para los usuarios se puede deber por sus característico uso de un protocolo de red social descentralizado que supuestamente permitirá interactuar entre ellas a través de un estándar abierto. Algunos de los usuarios han migrado hacia esta nueva app alegando la deriva que, a su juicio, está llevando X hacia una desinformación creciente y un aumento de los bulos esparcidos en la red social.

Además, La Vanguardia, uno de los periódicos que ha cerrado su cuenta de X para crearse una nueva en Bluesky, comentó que la campaña de Donald Trump ha servido como recordatorio de la polarización de X. El periódico señaló que la plataforma de Elon Musk ha sido utilizada para dar forma al discurso político.

Sin embargo, a pesar de todas las promesas de Bluesky sobre la información veraz, esta red social no impone ningún algoritmo, sino que cada usuario crea el suyo propio al igual que su feed personalizado. ¿Qué significa esto? El usuario solo verá lo que quiera ver, por lo tanto, la información puede no llegar a ellos si en sus preferencias no se encuentra la actualidad política. Esto crea el riesgo de que el usuario viva en su burbuja informativa, sin poder llegar al espectro diverso de la información.

En este sentido, la red social de Elon Musk tiene un enfoque más centralizado y dirigido que asegura que los usuarios tengan acceso a una amplia variedad de contenido, incluyendo aquellos temas de interés público y actualidad. En definitiva, Bluesky no ofrece toda la libertad ni la variedad de información que puede llegar a facilitar una plataforma como X.

A pesar de la diferenciación que el equipo de Bluesky quiere dar a su app, en la financiación de la misma se encuentran Zcash, SkuChain, Komorebi, SevenX Ventures, Protocol Labs, Blockchain Capital, entre otras. Estos inversores privados están relacionados con el mundo de las criptomonedas y el blockchain, dato que recuerda mucho a X, dado que otras compañías dedicadas a este mundo ayudaron a Elon Musk a comprar la plataforma en 2022.

Quién es Jay Graber

La CEO de Bluesky se llama Lantian "Jay " Graber y es una ingeniera de 33 años. La directora ejecutiva de la plataforma ha comunicado que aspira a dar más libertad a los usuarios, aunque la aplicación, en realidad, busca que los internautas vean sólo lo que desean, dejando de lado mucha información útil. Según la CEO, el resto de redes sociales tienen a los "usuarios encerrados" y a los "desarrolladores bloqueados".

Graber nació en el año 1991 en la ciudad de Tulsa, en el estado Oklahoma (Estados Unidos). Es hija de una madre china que trabaja como acupunturista un padre suizo, profesor de matemáticas. En el año 2009 se matriculó en la Universidad de Pensilvania y se graduó con una licenciatura en Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Su carrera profesional comenzó en el año 2015, cuando empezó a trabajar como ingeniera de software para SkuChain en Mountain View, California. Después trabajó en una fábrica en Moses Lake, Washington, como soldadora de equipos de minería de bitcoins. En el año 2016 empezó a trabajar como desarrolladora junior para la criptomoneda Zcash y en el 2019 fundó el Happening Inc, un sitio web de planificación de eventos. Finalmente, en agosto de 2021, Jay Graber se convirtió en la primera directora ejecutiva de la red social Bluesky, dado que Jack Dorsey la contrató para liderar su equipo.