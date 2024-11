El Gobierno autoriza al grupo saudí STC a tomar el 9,97% de Telefónica con condiciones

El Consejo de Ministros extraordinario convocado hoy por el Gobierno para aprobar una nuevo paquete de ayudas para paliar los efectos de la DANA ha dado luz verde a la toma del control del 9,97% de Telefónica por parte del grupo saudí STC, según ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La firma saudí controlaba hasta ahora un 4,9% del capital de la compañía española, pero necesitaba la autorización del Ejecutivo para subir hasta el 9,97%, participación con la que iguala la que también tienen en la firma La Caixa y el Estado a través de la SEPI.

Cuerpo ha explicado que el Ejecutivo ha autorizado la operación después de haber impuesto una serie de condiciones, que según ha dicho han sido aceptadas de forma voluntaria por STC, para "asegurar la autonomía estratégica de Telefónica, que se salvaguarden los intereses nacionales y que se proteja esta infraestructura".

El ministro no ha detallado si STC ha solicitado un asiento en el consejo de administración de Telefónica al que tendría derecho con su participación. Ese, ha dicho, es un asunto interno de Telefónica. La propia STC ha enviado posteriormente una nota en la que se limita a afirmar que tiene derecho a dicho consejero, aunque no aclara si lo va a pedir o no.

En caso de que STC reclame un puesto en la dirección de la "teleco" española, las dos opciones para hacerlo serían que dimitiera uno de los 15 consejeros que ahora mismo tiene o que el consejo se ampliase a 16 miembros. Cualquiera de las dos opciones debería ser ratificada por la junta de accionistas.

Desde Telefónica, su presidente, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado desde La Coruña tras el visto bueno del Consejo de Ministros que "STC no nos ha manifestado nada nuevo desde el año pasado, cuando comunicó su participación en Telefónica, y por lo tanto no puedo darles más noticias al respecto sobre sus intereses. En todo caso, una de las grandes fortalezas que tiene Telefónica son sus accionistas, grandes y pequeños, que dan estabilidad y apoyo a la operadora y reflejan la confianza de los inversores en la estrategia de Telefónica", según ha destacado.

STC desembolsó en septiembre del año pasado 2.100 millones de euros para hacerse con el 9,9% de la compañía española. La "teleco" árabe adquirió un 4,9% de esas acciones directamente en el mercado y otro 5% a través de instrumentos financieros que conferían una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica. STC Group añadió, además, que obtendría los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Al superar este segundo instrumento el umbral del 5% del capital, necesitaba para convertirse en acciones el visto bueno del Gobierno al estar sometido al decreto que regula las inversiones extranjeras, conocido como "decreto anti opas", aprobado por el Consejo de Ministros el mes de julio de 2023 para proteger a empresas estratégicas. Y es así porque Telefónica tiene negocios relacionados con la Defensa Nacional -ofrece el servicio de telecomunicaciones a Defensa-.