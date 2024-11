Los pescadores alertan de que "no habrá gamba roja" esta Navidad por el límite del Gobierno

El Gobierno ha limitado la cuota de gamba roja que puede pescar cada barco al día y los pescadores denuncian que esta cuota "no cubre los gastos" de salir a faenar y, si el Gobierno no recula, "no habrá gamba roja para las fiestas navideñas".

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha decidido recurrir la cuota establecida por la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España, con un límite de 50 kilogramos por semana y buque, entendiendo por semana los días laborables de lunes a viernes. Según Facope, con esta cuota es imposible "cubrir los gastos".

Ello afecta especialmente a las flotas de Carboneras, Garrucha y Motril, según explica en un comunicado la federación. Estas flotas pesqueras que se dedican a la captura de la gamba roja han hecho cuatro meses de parada en este año "esperando la oportunidad de las capturas para las fechas navideñas para que el producto tan apreciado pueda llegar a los consumidores". Sin embargo, la cuota no es acumulativa y el límite, ahora, no les permite cubrir gastos,

Así que, con esta perspectiva, todo apunta a que veremos un aumento considerable (más de lo habitual) en el precio de la gamba roja esta Navidad. O incluso, es posible un desabastecimiento si los barcos deciden no faenar por no poder cubrir los gastos. De hecho, los pescadores del Mediterráneo ya han advertido de que la gamba roja "peligra" estas fechas navideñas, indica Facope.

Perjudicados por esperar

Para Gaspar Giménez Morales, Patrón Mayor de Garrucha, "pescar diez kilos al día no da para soportar ninguno de los pagos, ni el más mínimo gasto y más aún en este puerto pesquero se concentra una actividad al 100% de la flota que se dedica en exclusividad a la captura de la gamba roja". Este Patrón Mayor ha manifestado que "nadie puede decir que se ha acabado la cuota, porque hemos hecho aproximadamente cuatro meses de parada, sin faenar, esperando el mes de diciembre, así que si no se amplía la cuota no habrá gamba roja para las fiestas navideñas".

Por su parte, Vicente González Ruedas, Patrón Mayor de Carboneras, ha indicado que "esta parada repentina va a ocasionar pérdidas irreversibles que asfixian a los marineros que ya no sabemos cómo afrontar los pagos y los gastos derivados de nuestra actividad". Además, el Patrón Mayor de Carboneras ha advertido que "si todos los barcos salen ahora a por pescado (pesca costera) traerá nefastas consecuencias, ya que el precio del pescado bajará notablemente y el caladero sufrirá, dándose una situación negativa para todos".

En la provincia de Granada, Ignacio López Cabrera, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, ha señalado que "llevamos dos años con un plan de gestión de días y kilos, que al final no ha servido porque los barcos que han trabajado en Alborán se ven favorecidos y los que hemos guardado días para las fechas de Navidad, faenando con responsabilidad y de manera sostenible, nos vemos perjudicados".

Estas declaraciones son recogidas por Facope, que aclara que entre los puertos de Carboneras, Garrucha en Almería y Motril en Granada hay una flota compuesta por más de una veintena de barcos pertenecientes a estas tres Cofradías de Pescadores que se dedican a esta actividad y que "se ven afectados por la medida de capturar 50 kilos a la semana como límite, establecida por la Secretaria General de Pesca".

Desde Facope ya se han presentado "alegaciones" para que se amplíe la cuota "que conllevaría el amarre de toda la flota porque generaría más gastos que beneficios salir a pescar solo diez kilos de gamba roja al día".