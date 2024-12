España sigue figurando entre los países con peores resultados educativos en matemáticas y ciencias, según el último Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de 2023. Pese a los esfuerzos de Pedro Sánchez por calificar la educación española como "la joya de la corona"—lo hacía este mismo miércoles—, las cifras reflejan una caída en el rendimiento de los estudiantes, con una media de 498 puntos en matemáticas, 27 por debajo de la media de la OCDE. Para Inger Enkvist, pedagoga y catedrática de español en la Universidad de Lund —Suecia—, el sistema educativo español es responsable, junto a la formación de los docentes y la falta de "orden" en el aula, del bajo rendimiento de los alumnos.

En una entrevista exclusiva en esRadio, Enkvist ha abordado la preocupante situación educativa en España, señalando que la educación "va mal en los países del sur de Europa en comparación con los del norte". La pedagoga apunta que una de las claves de este escenario está en la insuficiente especialización de los docentes en áreas fundamentales como las matemáticas, ante lo que ha recomendado que "quizás debería exigirse un poco más" a los mismos.

Para la hispanista, el problema de fondo no es solo un tema de conocimientos, sino también de cómo se enseña, porque pese a que su formación sea más completa, "después hay que enseñarles a ellos cómo enseñar", ha sostenido, haciendo hincapié en la importancia de la enseñanza continua de los profesores, sobre todo en materias clave como las mencionadas.

El error del sistema educativo en España

Pero la crítica más directa la ha dirigido al sistema educativo español, por centrarse en lo que ella considera un error fundamental: anteponer la igualdad social al conocimiento. En su opinión, las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente la Ley Celaá (LOMLOE), han creado un sistema que premia la falta de esfuerzo y dificulta la calidad educativa. En particular, ha hecho referencia al hecho de poder pasar de curso habiendo suspendido asignaturas —bajo el pretexto de no dejar a ningún alumno atrás—, subrayando que "este no puede ser el camino". Según la pedagoga, esta medida no solo perjudica el desarrollo académico de los estudiantes, sino que también aleja a España de los estándares educativos de países con mejor rendimiento.

En cuanto a la situación respecto a otros países, ha destacado que naciones como Singapur han logrado una educación de calidad porque han entendido la relación directa entre el nivel educativo y la prosperidad económica. "Es el mejor ejemplo porque empezó en 1965 cuando obtuvo su independencia y no tenía nada, y decidió poner toda su energía en educación", ha explicado. Además, ha elogiado que en estos lugares hay un "respeto" mucho mayor por la educación y que, a diferencia de España, allí "logran la igualdad social a través del conocimiento" y no al revés.

En este sentido, Enkvist ha sido crítica con los gobernantes, a quienes acusa de no dar suficiente prioridad a la educación como motor del progreso. Para la catedrática, decir "que vamos a dar a sus hijos una educación sin que se esfuercen ni les cueste nada al presupuesto familiar" es solo una manera de conseguir votos. Así, ha lamentado esta visión que, a su parecer, contrasta con la necesidad de fomentar el esfuerzo y la exigencia tanto en los estudiantes, como en los docentes, como en las propias familias. "Es importante que haya alumnos muy buenos, en Europa hablamos mucho de dar ayuda a los que vienen mal, pero también hay que dejar que los mejores se desarrollen y que obtengan buenos resultados, porque son muy importantes para la economía", ha concluido.