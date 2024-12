El Gobierno se prepara para regar a los medios afines y aprueba 124,5 millones en subvenciones

El Gobierno de España ha aprobado este martes, en su Consejo de ministros, un "plan de ayudas a la digitalización de los medios de comunicación" cuya cifra asciende a los 124,5 millones de euros. Este paquete de ayudas ha sido anunciado por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una rueda de prensa donde ha justificado estas ayudas y préstamos en base a un supuesto reconocimiento de la Comisión Europea de "fallos de mercado" en torno a las nuevas plataformas de difusión de información que estarían desplazando a los medios tradicionales de comunicación. También ha justificado este plan gubernamental en una supuesta tendencia de los distintos gobiernos europeos en dar ayudas a sus medios de comunicación, con más de 1.200 millones de euros sólo en el año 2022, según López.

¿En qué consiste este "plan de ayudas a la digitalización de los medios de comunicación"? Se trata de un proyecto de ayudas y préstamos valorados en 124,5 millones de euros, que será distribuido desde distintas instancias gubernamentales en seis convocatorias distintas, a saber:

Por un lado, el Instituto de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, tendrá a su disposición 15 millones de euros para "el fortalecimiento y la mejora de las capacidades de ciberseguridad y cursos de formación." A través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se movilizarán 10 millones de euros "destinados a proyectos de integración de la IA en los grandes medios" y otros 10 millones de euros "para el fomento de la innovación, a través de la creación de espacios de compartición de datos."

La que supondrá la partida más jugosa de todas estará a cargo de Red.es, dependiente del Ministerio de Transición Digital, que dispondrá de 65 millones de euros "para la transformación tecnológica de medios impresos", y otros 5 millones también serán controlados por Red.es para hacer un "kit digital" dirigido a medios pequeños, tales como diarios comarcales y locales. Por último, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica pondrá en marcha una convocatoria de 19,5 millones de euros en préstamos "para proyectos de digitalización, difusión de contenidos y adopción de nuevas herramientas."

Las razones que ha escogido el ministro Óscar López para justificar estas ayudas no han podido ser peores, ya que se fundamenta (entre otras razones) en un supuesto "fallo de mercado" para corregir ese error con la intervención del Estado. ¿Cuál es el "fallo de mercado"? Que los consumidores prefieren informarse de formas muy diversas con toda la oferta de medios de comunicación y de plataformas de difusión de información que existen en la actualidad. Hoy en día ya no sólo existen los medios de comunicación tradicionales para informarse, sino que en plataformas como X (Twitter) o Youtube existen verdaderos expertos en distintos temas (economía, geopolítica, finanzas, historia, etc.) que ofrecen una forma de comunicarse distinta a la de los medios tradicionales. El ministro alude a que se pueden encontrar informaciones falsas en estos canales, y es cierto, pero también es cierto que en los medios de comunicación también se pueden encontrar informaciones falsas, y a veces con mayor frecuencia.

Lo que realmente parece que sucederá con estas ayudas, al igual que con el resto de las ayudas que ya se han dado, es que el Gobierno regará a los medios de comunicación con el dinero público de los españoles, para poder así seguir manteniendo una red clientelar de medios afines dispuestos a seguir la agenda del Gobierno. No hay más que observar que algunas ayudas están muy bien dirigidas a un grupo de medios de comunicación en concreto, como los 65 millones de euros a los medios que aún se imprimen en papel, o los 10 millones de euros para la "integración de la IA en los grandes medios". Y de la misma forma que el Gobierno premiará a los medios de comunicación que sean afines, también "castigará" con una menor cuantía a aquellos medios que sean críticos con ellos, si es que el propio Gobierno no los llega a considerar "pseudomedios" en primer lugar.

En conclusión, asistimos a la enésima ocasión donde el Gobierno sale al rescate de los distintos medios de comunicación afines para evitar que estos sufran las consecuencias de los resultados cosechados en el mercado, donde los consumidores eligen qué quieren consumir y qué no quieren, para bien o para mal. Irónicamente, aunque el Gobierno dice buscar la independencia de los medios de comunicación con estas ayudas, lo que consigue es que esos medios de comunicación sean cada vez más dependientes de dichas inyecciones de dinero público. Aunque igual cabe preguntarse si el Gobierno no es perfectamente consciente de ello.