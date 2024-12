¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey por 'All I want for Christmas is you'?

Cada vez se adelantan más las fiestas navideñas. A estas alturas, ya comemos turrones, mazapanes y roscones de Reyes, antes de ‘’lo que toca’’. Pasa el 1 de noviembre, el Día de todos los Santos, y comenzamos a ver la Navidad en cada esquina. Y también a escucharla. En España nos encanta la Navidad y la celebramos al son de ‘’Mi burrito sabanero’’, ‘’Campana sobre campana’’ o ’’Los peces en el río’’, pero ‘’All I want for Chistmas is you’’ se ha convertido en el himno de la Navidad de España, y de todo el mundo.

La autora, Mariah Carey, la compuso hace 30 años, en el verano del 94 junto al productor Walter Afanasieff. La canción fue escrita y grabada como parte de su álbum "Merry Christmas", lanzado ese mismo año. Desde entonces, la madre de uno de los hits más escuchados podría dejar su carrera musical, y aún así, seguir embolsándose los 3 millones de euros de media cada diciembre, según datos de The New York Post. Fueron los 15 minutos – se dice que la escribió en ese tiempo – mejores invertidos de su vida.

Cifras millonarias

El vídeo oficial de Youtube, subido hace 15 años, cuenta con más de 800 millones de visitas, y otro, subido hace tan solo 4 (Make My Wish Come True Edition) tiene casi 700 millones. En Spotify, otros tantos de miles de millones de reproducciones, donde cada año se posiciona entre las primeras canciones más escuchadas a nivel nacional e internacional. Se ubica en el puesto número 1 de la lista de las mejores canciones navideñas de todos los tiempos de Billboard. Según medios internacionales como The Economist, el villancico ha generado más de70 millones de dólares desde su lanzamiento. No hay que olvidar los ingresos como derecho de autora, que según la web Celebrity Networth, cada año recibe más de 500.000 euros.

Aunque no todo lo que recauda la canción va a parar a la artista, esta ha sabido – y sabe - estirar el chicle lo máximo posible. Escuchamos la canción en películas, radios, anuncios de televisión y es la imagen de varias marcas. Lo hacemos en plena calle, cuando, por ejemplo, la canción acompaña la iluminación navideña en la emblemática Calle Larios de Málaga en cada una de sus tres sesiones diarias.

‘It’s time’ es el preámbulo de una canción convertida en un negocio y del que, con mucha probabilidad, escucharemos muchos años más.