De amputaciones falsas a radiografías de perro: escándalo con las pensiones de invalidez en Argentina

El Gobierno de Javier Milei sigue destapando escándalos y corrupciones ocurridas bajo el mandato del "kirchnerismo" y una de las últimas ha sido la relacionada con las pensiones de invalidez.

Así lo ha dado a conocer el portavoz presidencial Manuel Adorni esta semana en rueda de prensa, desvelando algunos detalles de una auditoría que se está llevando a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esta auditoría se han descubierto hechos verdaderamente sorprendentes sobre las pensiones por invalidez, como los ocurridos en la Provincia del Chaco donde más del 60% de los auditados no cumplían con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral.

La ANDIS está realizando una serie de operativos con el fin de descubrir irregularidades, y en uno de ellos se notificó y citó a un total de 2.689 beneficiarios de estas pensiones, de los cuales 2.344 personas acudieron a la convocatoria, un 87,17% del total. Lo más sorprendente de esto es que sólo un 13,58% de todos los auditados, unas 365 personas, cumplían con todos los requisitos para recibir dicha pensión, por lo que la seguirán cobrando.

De manera que el 67,79% de los beneficiarios, 1.796 personas, no cumplían con las exigencias para poder cobrar dicha pensión no contributiva, de manera que dejarán de recibirla. Por otro lado, 345 beneficiarios no acudieron a la auditoria y otros 183 se encuentran en "fiscalización médica".

De cánceres que no existen a "brazos que crecen".

De entre todos los escándalos que se han descubierto destacan, por el momento, estos cinco:

Una persona que decía padecer hipertensión y en realidad tenía diabetes. Al parecer, este es un patrón que se ha repetido bastante en multitud de casos a los que ha tenido acceso el medio Infobae. Un cáncer de mama que no existe: Una mujer estaba recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral por estar sufriendo un cáncer de mama, a pesar de no haber sido nunca diagnosticada con dicha enfermedad. Asimismo, la mujer reconoció que no se había realizado una mamografía en toda su vida. Una pensión a cambio del salario: Una mujer reconoció durante la investigación que no tenía ninguna enfermedad, sino que la empresaria para la que trabajaba le gestionó dicha pensión para no tener que pagarle un sueldo. Una pensión por tener un pie plano: Este fue el motivo por el que una niña era beneficiaria de una pensión, algo que "genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones", afirman los funcionarios de la ANDIS. Una mujer con una amputación falsa: Una señora se presentó a la auditoria para comprobar su caso y seguir cobrando su pensión, pero se descubrió que la mujer no estaba amputada del brazo derecho, ya que llegó a dicha auditoria con los dos brazos y en perfecto estado de salud.

Radiografías de perros y poemas como "pruebas" para cobrar pensiones.

Los casos que acabamos de mostrar se unen a otros que ya hemos visto en los últimos meses, como el caso de un expediente donde se presentaba como diagnóstico un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner. También se dio por válida una pensión con la "prueba" de una radiografía de perro, por no hablar de los cientos de expedientes que compartían el mismo estudio médico con radiografías, análisis clínicos, etc.

Si algo está claro es que aún quedan muchos escándalos por descubrirse, y más teniendo en cuenta que las auditorías se están realizando sobre más de 1.250.000 beneficiarios de estas pensiones. También mencionó Adorni en rueda de prensa que la ANDIS descubrió una actividad fraudulenta mucho mayor a todo lo mencionado anteriormente, que tendría un valor por más de 1.000 millones de dólares sólo en el año 2023.

En definitiva, el ejecutivo de Milei sigue aplicando la motosierra y justamente lo hace allí donde se estaban cobrando pensiones de forma irregular y tramposa en una de las áreas más sensibles, la de la discapacidad, ya que esas pensiones podrían haber ido a parar a personas que verdaderamente lo necesitaran. Viendo como hay tanta gente que ha estado cobrando una pensión sin merecerlo se entiende el gran apoyo que ha tenido el kirchnerismo durante estos años a pesar de haber llevado el país a la miseria.