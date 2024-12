Nissan y Honda confirman sus negociaciones de fusión, con fecha prevista para junio

Las compañías automovilísticas japonesas Nissan Motor y Honda Motor han comenzado este lunes unas negociaciones para su fusión, que esperan concluir en junio de 2025 con el objetivo de sacar a bolsa este holding en agosto de 2026.

Ambas compañías han celebrado una rueda de prensa en Tokio anunciando su objetivo conjunto: el nacimiento del tercer mayor fabricante mundial del automotriz por volumen de ventas, por detrás de Toyota Motor y la alemana Volkswagen.

Ambas empresas ponen en marcha esta operación en un momento de cambio en el sector de la automoción, donde han comenzado a irrumpir marcas chinas, además de la desaceleración de ventas ante la transformación tecnológica de los vehículos. Las ventas combinadas de ambas empresas llegan a los 30 billones de yenes, unos 183.380 millones de euros, mientras que cuentan con un beneficio operativo superior a los 3 billones de yenes, traducido en 18.380 millones de euros, tras la posible unión.

No obstante, Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, ha expresado su descontento con la alianza de ambas empresas: "No hay complementariedad. Son dos compañías fuertes en lo mismo y débiles en lo mismo. Hay duplicación y, para mí, (su fusión) no tiene sentido", ha señalado durante una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón.

Honda, sin experiencia en alianzas

Ghosn ha recalcado que, además, "Honda no tiene experiencia en alianzas ni en fusiones, pese a ser una compañía exitosa", y ha dudado con respecto a la capacidad de la dirección de la compañía.

Además, Nissan atraviesa una etapa muy difícil, ya que registró el pasado semestre abril-septiembre una caída de su beneficio neto del 93,5 % interanual, atribuido principalmente a sus peores ventas en el país vecino.

Según Ghosn, "Nissan ha sido marginada por sus propias debilidades y sus propios errores", mientras que otras empresas del sector, como Tesla, están en una de sus mejores etapas de rendimiento. Al igual que la taiwanesa Foxconn, que según el expresidente de Nissan sí es "interesante", dado que supondría una "extensión" del negocio del gigante de la electrónica y, en este caso, sí existiría "complementariedad".

Nissan y Honda, una alianza en materia de vehículos eléctricos

Sin embargo, Nissan habría acelerado sus conversaciones con Honda con vistas a evitar la oferta de compra de la empresa taiwanesa Foxconn, que estaría interesada en sus capacidades de desarrollo de vehículos eléctricos y su tecnología de fabricación, según informaba el periódico Nikkei

La semana pasada, saltaron las primeras informaciones sobre la fusión entre las dos compañías, que admitieron "estar explorando varias vías de colaboración futura, aprovechando las fortalezas de cada una". No obstante, descartaron que lo adelantado por medios fuera "algo anunciado por ninguna de las compañías".

Además, en marzo, Nissan desveló que estaba en conversaciones con Honda para la posible creación de una alianza en materia de producción de componentes y 'software' para vehículos eléctricos, con el objetivo de reducir costes y potenciar su competitividad en plena expansión de este mercado.

El expresidente de Nissan

Carlos Ghosn participó en la conferencia en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) de forma telemática, ya que se encuentra en Líbano, donde reside como prófugo de la justicia nipona desde 2019.

El expresidente está acusado por Nissan de ocultar a las autoridades del país una serie de compensaciones pactadas entre 2011 y 2018 con la compañía automovilística por un valor de 9.100 millones de yenes (55 millones de euros) para que estas fueran abonadas tras su salida de la empresa.

El expresidente consideró que la justicia japonesa no iba a ser lo suficientemente justa, por lo que se fugó a Líbano en una operación dirigida por el exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Francia también le requiere para otro proceso legal por presuntas irregularidades financieras, aunque por el momento no se espera que las autoridades libanesas extraditen a Ghosn a ninguno de los dos países.