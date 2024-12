La CAM construye un 57% más de vivienda social que todo el PSOE en 2024

La vivienda ha sido, sin duda, uno de los problemas que ha protagonizado la contienda política en este 2024, entre otros motivos, por el empeño del Gobierno en sacarlo a colación cada vez que arreciaban las portadas de casos de corrupción alrededor del presidente del Gobierno. Un problema que apareció desde que el Gobierno decidió comenzar a intervenir el mercado y consagrar una inseguridad jurídica evidente al no garantizar los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles y a resgringir, por consiguiente, la oferta, tanto de vivienda en propiedad (no sacando suelo al mercado libre) como en el mercado del alquiler (interviniendo en los contratos y los precios).

Hasta la fecha y en ese empeño por agitar el espantajo de la vivienda como gran caballo de batalla, el Gobierno ha anunciado la construcción de cientos de miles de nuevas casas protegidas para los próximos años (sin que todavía se haya visto gran cosa). Donde en cambio sí se están moviendo fichas en este sentido ha sido en la Comunidad de Madrid donde se han construido más viviendas sociales en 2024 que en todas las CCAA gobernadas por el PSOE.

Al margen de las falsas promesas de Sánchez, lo cierto es que el Estado central no tiene apenas competencias directas en materia de vivienda, siendo las CCAA las que tienen la competencia en cuanto a la ordenación del territorio, del urbanismo y de la vivienda, y siendo a su vez los ayuntamientos los que conceden las licencias en función de las leyes autonómicas.

No obstante, aunque Sánchez no pudiera hacer nada a través del Estado central sí que podría incentivar a las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Socialista a que construyera vivienda pública, si es verdad que es un tema que le preocupa tanto. Sin embargo, si observamos cuántas viviendas se han construido en el año 2024 en las CCAA donde gobierna el PSOE, puede que quizás nos llevemos una sorpresa.

Como vemos en el gráfico anterior, sólo la CAM ha construido más vivienda protegida en 2024 que todas las CCAA donde gobierna el PSOE (Asturias, Navarra, Castilla La-Mancha y Cataluña), habiéndose construido en la CAM 2.911 viviendas sociales por 1.847 viviendas protegidas construidas en todas las CCAA socialistas. Dicho de otra forma, sólo en la CAM se ha construido un 57% más de vivienda social que en las otras cuatro Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE. Esto es algo que no deja de llamar la atención y más teniendo en cuenta que son los socialistas los que se llenan la boca hablando de vivienda pública y de la necesidad de "estar con los más pobres", al mismo tiempo que no hacen nada por esos pobres y atacan constantemente a otros rivales políticos, como el caso de Ayuso, por no estar haciendo nada por esos pobres según ellos.

La realidad es que esto no debería sorprender a nadie, pues ya llevamos suficientes años de gobierno de Pedro Sánchez como para saber que su política se basa en hacer lo contrario de lo que dice que va a hacer, o en no hacer absolutamente nada. El problema de la vivienda es uno de los que más especialmente está afectando a los españoles y no hay señales de mejoría ni en el corto ni medio-largo plazo, siendo las únicas medidas que aprueba este Gobierno encaminadas a maltratar a la poca oferta que hay en España, en lugar de cuidarla y de tratar que sea cada vez más amplia.

En definitiva, y como ya sabíamos, los socialistas no sólo no hacen nada desde el Estado central por incrementar la oferta de vivienda, sino que desde aquellas CCAA donde gobierna el PSOE tampoco se hace prácticamente nada por incrementar la oferta de vivienda social, a pesar de llenarse la boca con lo que pretende hacer en el futuro con la construcción de cientos de miles de viviendas públicas, que luego apenas llegan a materializarse. Una nueva patada hacia delante del PSOE en otro tema importante, a la espera de que sea el siguiente que venga el que lo tenga que arreglar.