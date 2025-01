Otro éxito de Milei: la pobreza en Argentina se desploma más de 10 puntos en un año

Esta semana hemos podido conocer un dato sobre la pobreza en Argentina que supone un gran cierre de 2024, a pesar de todas las dificultades que está sufriendo el pueblo argentino no sólo este año sino desde hace ya varias décadas. El dato en cuestión es que la pobreza en Argentina se ha ubicado en el 34,8% en el último trimestre del año 2024, y hasta el propio Javier Milei se ha hecho eco de este informe en su cuenta de X (Twitter):

ANIQUILANDO LA POBREZA

Fin. https://t.co/py9a4lshHt — Javier Milei (@JMilei) December 30, 2024

Este dato no es oficial, sino que se trata de una estimación de la pobreza elaborado por la Universidad Torcuato di Tella a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, y también en la proyección de la estructura del mercado laboral. Hay que decir que el INDEC utiliza la misma metodología que la UTDT, con la diferencia de que el INDEC realiza las estimaciones de forma semestral, y no trimestral como si hace la UTDT.

Así pues, la tasa de pobreza estaría bajo el Gobierno de Javier Milei en un lugar más bajo que en el momento en el que llegó al poder. Milei habría heredado una tasa de pobreza del 45,2% en el último trimestre de gobierno de Alberto Fernández, mientras que ahora se ubicaría en 10,4 puntos menos, siendo así del 34,8% en este último trimestre de 2024. De confirmarse esta estimación, la pobreza estaría en su punto más bajo desde el primer trimestre del año 2022, cuando se ubicó en el 34,1%.

También cae la indigencia

Por otro lado, en cuanto al nivel de indigencia esta se habría ubicado en el 9,2% en el último semestre de 2024 (julio-diciembre), mientras que en el mismo semestre del año anterior (herencia de Alberto Fernández) la tasa de indigencia fue del 12,2%. Es decir, el Gobierno de Milei habría conseguido reducir la pobreza del 45,2% al 34,8%, y habría hecho lo mismo con la indigencia pasando del 12,2% al 9,2%, con respecto al anterior gobierno peronista. Unos números que no dejan de sorprender tratándose además de un gobierno que apenas ha cumplido un año de mandato.

Mientras el anterior gobierno kirchnerista habría recibido un país con una tasa de pobreza del 38,3% en el último trimestre de 2019, fruto del Gobierno de Mauricio Macri, le habrían dejado a Javier Milei un país con una tasa de pobreza ubicada en el 45,2%, una tasa de pobreza que el presidente liberal-libertario habría sido capaz de reducir en 10,4 puntos en sólo un año.

Cierto es que tanto la pobreza como la indigencia llegaron a subir con la llegada de Milei, pero de no ser por los ajustes realizados lo más probable es que estos dos indicadores hubieran seguido teniendo una tendencia al alza y no a la baja, como se está viendo en la actualidad. Pensar que se puede pasar de una situación totalmente desastrosa a una mejoría sin sufrir ningún contratiempo es del todo irracional.

Aumentan los salarios reales

Por otro lado, otro dato interesante que nos muestra el informe es una explicación de porqué cae la pobreza, y no es otra que el aumento del valor real del ingreso per cápita familiar. Una gran noticia que hacer ver que la guerra contra la inflación se está ganando.

En definitiva, el Gobierno de Milei ha conseguido no sólo frenar la pobreza que seguía un ritmo ascendente desde el año 2022, cuando se ubicó en el 36,5%, sino que ha tenido la capacidad de reducirla hasta niveles que no se veían desde el primer trimestre del 2022, y todo en tan sólo un año de Gobierno y teniendo que combatir en distintos frentes como la inflación, la cuestión del peso argentino, la reducción del gasto público, la disminución del número de funcionarios, etc.

Visto lo visto este 2024, existe una justificada emoción por ver qué pasará en los cuatro años de legislatura, algo que esperemos que sea la reducción total de la pobreza en Argentina.