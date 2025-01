TDND: "Si diversificas, se puede ser conservador con la renta variable"

"Conservador" y "renta variable". Probablemente, si uno entra en una entidad financiera y pone sobre la mesa estos dos términos, le dirán que no es posible, que son contradictorios, que no se pueden tener los dos al mismo tiempo. En la bolsa lo que uno busca es la rentabilidad y eso lo expone, también, a más riesgos.

En Adarve Gestión de Activos creen que no tiene por qué ser así. Con un estilo de inversión muy peculiar, cada vez más habitual en los países anglosajones para bastante desconocido todavía en España, están convencidos de que pueden lograr cuadrar el círculo de una inversión en renta variable que, además, minimice (aunque no elimine, eso es imposible) los riesgos. Por eso, esta semana visitan Tu Dinero Nunca Duerme dos de sus responsables, Manuel Pérez Segado (COO) y Arturo Pina (director de inversiones) para explicarnos qué es eso de la "inversión por modelos" y por qué puede ser tan interesante para el pequeño ahorrador: "Adarve es un fondo con vocación de renta variable. Aunque sí tenemos una parte de ETF en la que a veces puede entrar algún activo que no sea renta variable. Invertimos de forma sistemática. Estudiamos muy bien en qué modelos nos gusta invertir. Dónde entramos lo marca el sistema: no hay parte cualitativa. No es pasiva, porque sí somos activos en que elegimos muy bien en qué tipo de activos queremos invertir. Es una inversión sistemática".

Suena a inversión factorial. Y sí, comparte algunas características, aunque con matices: "Nosotros analizamos los modelos: vemos qué características pueden ser interesantes; nuestros modelos combinan determinados factores, para acercanos a las empresas desde diferentes ámbitos. Un factor que consideramos mucho es la deuda. También la rentabilidad sobre activos operativos. También el free cash flow. O el PER normalizado a lo largo del siglo. Se trata de organizarlos y sistematizarlos. Combinarlos en modelos que nos parece que tienen sentido".

¿Y a qué se debe este enfoque?: "Esto está basado en estudios científicos y en muchas lecturas previas. Creemos mucho en la diversificación, sobre todo en la diversificación por factores. Está demostrado que cuando diversificas por factores estás todavía más diversificado que si lo haces por diferentes tipos de activos. De esta manera, estamos expuestos a la renta variable (que es el activo más rentable a medio plazo), pero con mucha diversificación". El objetivo es controlar los riesgos y construir una cartera que logre las rentabilidades de la RV, reduciendo su volatilidad: "Sí pensamos

que se puede ser conservador sólo con la renta variable. Con la diversificación por factores, no te quitas todos los riesgos de la renta variable pero sí los minimizas. Y creemos que esos factores te ayudan a diversificar mejor que una diversificación sólo geográfica o sectorial".