Resulta impensable imaginar un 6 de enero sin un buen trozo de roscón de Reyes. Sin embargo, hace unos años estuvimos a punto de quedarnos sin este delicioso postre debido a una directiva europea que también estuvo muy cerca de acabar con los huevos Kinder. Y uno de los españoles encargados de defender el roscón de Reyes, haba y figurita incluidas, fue Ignacio Rosell, especialista en medicina preventiva de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Sucedió en diciembre de 2008. "En aquel momento existía una importante preocupación en algunos países por lo que se llamaban inedibles in foodstuff (objetos no alimenticios dentro de la comida)", ha explicado Rosell a Libre Mercado. "En EEUU ya estaban prohibidos –de hecho, allí no se comercializan productos como los huevos Kinder–, y había países europeos que trasladaban su interés por una norma similar. Recuerdo que la representación de Grecia informaba de cuatro fallecimientos en niños atragantados por pequeños juguetes dentro de alimentos".

ANÉCDOTA REAL: Hace años, me tocó defender la tradición española del #RoscóndeReyes en un comité de la Comisión Europea en Bruselas. Otros países querían prohibir los alimentos con objetos/regalos en su interior (técnicamente: "inedibles in foodstuff"). Pero les convencimos. pic.twitter.com/qzA2mCcPbA — Ignacio Rosell 🌾 (@nachorosell) January 5, 2025

La Comisión propuso prohibir todos aquellos juguetes contenidos en productos alimenticios en los que haya que comer el alimento para alcanzar el juguete, algo que suponía una sentencia para la figurita y el haba que incluyen los roscones. Y allí estuvo Rosell (junto a un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo) para defender "la tradición española del roscón de Reyes" en un comité de la Comisión Europea en Bruselas.

"Recuerdo especialmente el interés de Italia por evitar la prohibición (la licencia de los huevos Kinder es italiana) si bien, por supuesto, mejorando la seguridad y los envases para reducir riesgos. Y desde la representación española, defendimos la idea de excepción con el roscón como producto tradicional del que se conoce la existencia del objeto en su interior y que no necesariamente podría considerarse un juguete o un producto infantil", explica Rosell.

Y finalmente convencieron al resto de países. En 2009, la Unión Europea aprobó la Directiva 2009/48 sobre seguridad de los juguetes y, además, se salvaron tanto nuestro roscón de reyes como el huevo Kinder.

En el caso del huevo sorpresa, el producto no quedó prohibido ya que el juguete está incluido en un embalaje propio, con bordes esféricos y con unas dimensiones que evitan la obstrucción de las vías respiratorias en caso de ingestión. Y en el caso del roscón de Reyes, ni el haba ni la figurita incluidos en el interior entran dentro de la definición de juguete que figura en la directiva, así que no se le aplica.

"Como especialista en medicina preventiva, mi reflexión es que, si bien nunca pueden prevenirse los accidentes al 100%, esa norma ha contribuido a reducir asfixias por atragantamiento en niños por estos productos... y al mismo tiempo se ha salvado la tradición española del roscón", señala Rosell.