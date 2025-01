Sánchez alaba a Franco sin darse cuenta

Este miércoles 8 de enero, Pedro Sánchez ha inaugurado los eventos para conmemorar el 50º aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, un hecho que dio paso a la transición y después a la democracia en España. Esta inauguración ha tenido lugar en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid y se ha hecho bajo el lema "España en Libertad".

Dentro de los muchos alegatos contra el franquismo que ha repetido Sánchez hasta la extenuación, nos hemos encontrado con algunos datos que ha lanzado el presidente para dar a entender que en 1975 España estaba muy mal, a diferencia de ahora que estamos en un gran momento. Concretamente, Sánchez ha dicho lo siguiente:

"Los números están ahí, son claros, son inapelables, incluso abismales (…) y es que en 1975 la renta per cápita era de 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros, más del doble"

Ante estas palabras surgen dos hipótesis: La primera es que Sánchez esté hablando de 15.000 euros en términos corrientes o nominales. La segunda, y más probable, es que esté diciendo que en 1975 la renta per cápita era de unos 15.000 euros en términos reales o constantes.

Si Sánchez se estuviera refiriendo a la primera hipótesis, es decir, que la renta per cápita en 1975 era de 15.000 euros en términos nominales, a esto habría que aplicarle el paso del tiempo, o sea, ajustar la renta per cápita a la inflación entre 1975 y 2024. Al hacerlo, tendríamos que una renta per cápita de 15.000 euros en 1975 se convertiría en una renta per cápita de 235.000 euros aproximadamente en la actualidad, con una inflación acumulada del 1.466%.

En otras palabras, si Sánchez estuviera defendiendo la primera hipótesis, lo que estaría diciendo el presidente del Gobierno es que la "España franquista" era una de las naciones más ricas del mundo, pues en ese mismo año la renta per cápita de Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido era de 6.717 $, 6.236 $, 7.801 $ y 4.300 $, respectivamente (según el Banco Mundial).

Por otro lado, si nos detenemos en la segunda hipótesis, a saber, que Sánchez se esté refiriendo a renta per cápita en términos reales o constantes, nos daremos cuenta de que esta hipótesis se ajustaría más a la realidad que la anterior. Si acudimos a fuentes fiables como "Our World in Data" o la Cámara de Comercio de España, veremos que los datos que nos ofrecen son muy claros, y es que el equivalente actual de la renta per cápita de 1975 en España estaría rondando los 15.000 euros anuales. En 1975, según la Cámara de Comercio, la renta per cápita era de unos 1.010 euros, con lo que si se ajusta a la inflación tenemos que en la actualidad la renta per cápita de 1975 equivaldría a unos 15.000 euros.

No obstante, que Sánchez se esté refiriendo con casi toda seguridad a esta segunda hipótesis, no hace que sea verdad que España esté en una situación tan buena como quiere dar a entender. En este sentido, dice el presidente que "podemos afirmar con orgullo, que nadie viniendo de tan atrás ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática" en referencia a la evolución de la renta per cápita. ¿Es esto verdad? Veámoslo:

Como podemos observar en el gráfico de "Our World in Data", España en 1976 partía de una situación muy similar a la de países como Estonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Polonia o Hungría. Pues bien, si seguimos la evolución hasta la actualidad vemos que la renta per cápita de todos estos países es muy similar, con pequeñas diferencias salvo en el caso de Irlanda, que empezó en una peor posición que España y ahora mismo duplica nuestra renta per cápita. También vemos como Corea del Sur, que empezó con una renta per cápita de menos de la mitad de España, tiene hoy una renta per cápita superior a la española.

Así pues, tanto si Sánchez está defendiendo una u otra hipótesis, vemos que en las dos saldría mal parado, pues el crecimiento de la renta per cápita de España en los últimos 50 años no es algo para lo que darse golpes en el pecho. En línea con esto, y sin querer repetirnos pues ya lo hablamos en su día en Libre Mercado, la distancia entre los salarios de España con países como Francia o Alemania era en 1993 del 8,3% y del 25,75% respectivamente. En 2023, la diferencia fue del 33,7% con Francia y del 48,14% con Alemania. Es decir, la diferencia entre los salarios de los españoles y los salarios de franceses o alemanes cada vez es mayor.

En definitiva, Sánchez vuelve a hacer el ridículo una vez más, ya sea porque pueda dar a entender que bajo el franquismo nuestro país era el más rico del mundo con diferencia, o al querer dar a entender que la renta per cápita de España ha crecido mucho en los últimos 50 años cuando no ha sido así, pues otros países partiendo de una situación peor son más ricos en la actualidad que nosotros.