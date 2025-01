Puente nombra presidente de Renfe al exconcejal de Más Madrid del 'pato fake' de la mascletá

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha nombrado al que fuera su director de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) durante su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento vallisoletano, Álvaro Fernández de Heredia. Cargo que dejó de desempeñar tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, cuando fue elegido como concejal en el consistorio madrileño en las listas de la líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre.

Este salto a la política directa fue dado por Fernández de Heredia tras casi ocho años de asumir diferentes cargos públicos como ser miembro del comité europeo de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP) desde 2015 a 2019; director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (2015-2019) bajo la administración de la fundadora de Más Madrid Manuela Carmena; vocal de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (2019-2023); y gerente de Auvasa bajo las órdenes del actual ministro Puente, según desprende su perfil de la red social profesional LinkedIn.

Fue en su etapa como concejal del Ayuntamiento madrileño cuando difundió el bulo del ‘pato fake’ publicando una fotografía en su perfil de la red social X en la que aparecía un pato supuestamente fallecido a causa de la mascletá madrileña promovida por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Después se supo, gracias al vídeo que un ciudadano envió a Telemadrid, que el pato había fallecido antes del evento pirotécnico. El telespectador explicaba que, aunque a él no le gusta la mascletá, "tampoco le gustan las mentiras", señalaba la cadena. "El pato – precisaba él- no se murió por los petardos si no que ya estaba muerto antes".

Un tiempo después de difundir este bulo, el que fuera sexto en las listas de Maestre dejó su acta de concejal para alistarse a las filas del Ministerio de Transportes; primero como Vocal Consejo Asesor del Ministerio en 2021 y, posteriormente –a partir de marzo de 2024— como secretario general de Movilidad Sostenible, donde ha desempeñado su labor hasta este mismo martes, cuando ha sido aprobado su nombramiento como presidente de Renfe en Consejo de Ministros.

Cobrará 170.000 euros

Para llevar a cabo este nuevo cargo, Fernández de Heredia pasará a cobrar previsiblemente algo más de 170.000 euros anuales, como así hiciera su antecesor Raül Blanco, que había ocupado el cargo durante los últimos dos años y que dejó su cargo alegando "motivos personales". Por su parte, la nueva secretaria general de Movilidad Sostenible serça la ingeniera Sara Hernández del Olmo.

Sobre este último, Puente descartó que su dimisión fuese un cese encubierto por los constantes retrasos y diferentes caos ferroviarios vividos en los últimos meses. Por el contrario, aseguró que estaba en búsqueda de un nuevo presidente de la compañía ferroviaria pública con un perfil más "personalista" y que centrase su visión del negocio en la experiencia del pasajero.

Su diccionario de la movilidad

Como director del área de Movilidad Sostenible, Fernández de Heredia, ha supervisado algunas campañas publicitarias en aras de concienciar a la población sobre el consumo responsable. Entre ellas, destaca la última campaña en referencia a la sostenibilidad de la cartera de Transportes, un "Diccionario de la Movilidad", que recoge definiciones de términos como el "derecho a la movilidad sostenible"; la "humanización" del entorno urbano; la "intermodalidad", que hace referencia utilizar varios modos de transporte en un mismo viaje; la "pacificación", es decir, lo que a su juicio es la reducción del ruido; o el "vehículo compartido", que es exactamente a lo que suena, compartir vehículo.

Transporte público, ¿lo pillas? 😉 pic.twitter.com/IsjyiKLAC2 — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) September 12, 2024

Otra de las últimas acciones de concienciación llevadas a cabo por el área que ha dirigido el nuevo presidente de Renfe ha sido la polémica campaña "Transporte público, ¿lo pillas?". En esta, un rapero lanzaba proclamas como "si te vas a mover que sea con clase, si lo haces en lambo quizás te retrases" o "viajar en bus no es bajarse al barro, tardas la mitad que si vas en carro".