S&P 500 Equal Weight, la gran alternativa de inversión para 2025

Tras un periodo de incertidumbre de 2024 que finalmente ha tenido unos

buenos resultados en bolsa, vemos cómo se presenta este año como una

etapa de grandes oportunidades pero también desafíos para los inversores.

Es imprescindible tener en cuenta los próximos movimientos de la

economía a nivel global para conocer cuál es el posicionamiento de cada

empresa y saber dónde invertir.

Estrategias de Inversión y Gestión de Patrimonio de Libertad Digital.

Carlos Arenas, analista de fondos de inversión, nos comparte su visión

sobre cómo decidirse entre las diferentes opciones que presentan los

mercados este año destacando las posibilidades que ofrece el índice de

S&P 500 y el S&P 500 Equal Weight.

Durante 2024, el índice S&P 500 logró una rentabilidad del 25%,

impulsado por el gran rendimiento de las llamadas "7 magníficas", que

registraron ganancias superiores al 60%. Sin embargo, esta revalorización

no fue homogénea, ya que el índice Equal Weight, que otorga la misma

ponderación a todas las empresas, mostró un rendimiento

significativamente inferior.

El PER de los principales índices también reflejaron una divergencia

importante entre las economías de EEUU y Europa. Mientras que el

Nasdaq y el S&P 500 cotizaron a niveles cercanos a 35 y 30

respectivamente, el MSCI Europe apenas superó los 15. En el caso de S&P

500 Equal Weight podemos observar que tiene un PER mucho más barato

tanto en media histórica como en términos actuales que le convierten en un

índice mucho más atractivo que un SP o que un ETF de las siete magníficas

que cotizan con PER muy elevados.

Equal Weight, un índice muy atractivo para invertir

Si bien parece que a nivel histórico el índice Equal Weight del S&P 500, era

menos atractivo que el S&P 500 en esta gráfica podemos observar que en

estos últimos años el S&P 500 Equal Weight ha superado el S&P 500

tradicional, especialmente en momentos de expansión económica.

Aunque las compañías tecnológicas como Enormous 8 o las 7 magníficas

han liderado el mercado en años recientes, el Equal Weight en general ha

tenido un mejor funcionamiento y potencial por ofrecer un perfil más

diversificado. Su valoración más baja y su enfoque en empresas de menor

capitalización permiten aprovechar el crecimiento acelerado de sectores

emergentes y compañías "unicornio" como Meta o Alphabet que han

crecido rápidamente y han obtenido valores de rentabilidad muy positivos.

Por lo tanto, podemos concluir con que tanto el S&P 500 como el S&P

Equal Weight ofrecen oportunidades de inversión. No obstante, si

observamos los datos históricos y los niveles de PER debemos tener en

cuenta que actualmente el S&P Equal Weight es una gran oportunidad que

no se ha presentado en mucho tiempo y se puede convertir en una

alternativa de inversión clave para 2025.

