El cine español pierde la mitad de su audiencia a pesar de que las ayudas públicas se disparan

El cine español no pasa por uno de sus mejores momentos y el año 2024 no ha sido una excepción al respecto, sino más bien la confirmación de algo que cada vez es más evidente; y es que cada vez interesa menos. Los números, en los que profundizaremos más adelante, no dejan lugar a dudas, y es que el cine español lleva años siendo incapaz de remontar su situación a pesar de recibir cada vez más ayudas en forma de mayor presupuesto anual a la partida de cinematografía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A continuación, vamos a analizar la situación del cine nacional.

En primer lugar, vamos a mostrar cual ha sido la evolución tanto de las ayudas públicas al sector del cine, y al mismo tiempo vamos a ver cual ha sido la recaudación que este cine español ha obtenido en la taquilla desde el año 2016.

Como podemos comprobar en el gráfico de arriba, desde el año 2020 el cine español recibe más dinero en ayudas públicas del que luego es capaz de recaudar en la taquilla. Es decir, el cine español lleva ya cinco años registrando un saldo negativo de 282 millones de euros. En este último año, el cine español apenas fue capaz de recaudar 82,27 millones de euros por 167 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Conviene recordar que la recaudación obtenida en la taquilla por el cine español no es lo mismo que recaudación tributaria o dinero que vaya a las arcas públicas, sino que es el total de dinero que el cine español ha conseguido ingresar o el total de sus ventas en los cines. Si hablásemos de recaudación tributaria por las actividades del cine, esta cantidad sería muy inferior a los 82,27 millones de euros recaudados por el cine en 2024, por ejemplo.

Por otro lado, si hemos visto que la recaudación del cine español lleva en caída libre desde 2016, también el número de espectadores que acuden al cine a ver películas españolas está cayendo desde hace varios años, concretamente desde el año 2014.

Los datos no dejan lugar a dudas, y es que desde que en el año 2014 se alcanzara la cifra de 22,4 millones de entradas vendidas para ver películas españolas, el cine español ha ido sufriendo una pérdida de espectadores progresiva que ahora se ubica en los 12,98 millones de espectadores (dando por hecho que una entrada vendida es igual a un espectador). Es decir, tenemos que en apenas 10 años el cine español ha perdido al 42% de sus espectadores, casi la mitad.

Si nos detenemos a ver la recaudación obtenida por algunas películas que han sido subvencionadas con un millón de euros, nos encontramos con que "El Bus de la vida" tan sólo ha sido capaz de recaudar 116.193 euros en 2024, atrayendo sólo a 19.675 espectadores. Peor aún le ha ido a "La Abadesa", cuya recaudación se ha quedado en 95.145 euros y 15.093 espectadores. Sin embargo, la película "Buscando a Coque" ha tenido aún peor fortuna que las otras dos mencionadas, con apenas 79.896 euros recaudados y 13.241 espectadores en todo el 2024.

No deja de ser curioso que, a pesar de recibir el cine español cada vez un mayor número de ayudas públicas o de ventajas fiscales como el IVA del cine reducido al 10%, eso no le baste para frenar la sangría de espectadores que lleva sufriendo 10 años. O visto de otra forma, el cine español interesaba bastante más cuando recibía menos ayudas públicas.

En resumidas cuentas, el cine nacional no sólo es que cada vez interese menos a los españoles, habiendo perdido por el camino a casi la mitad de sus fieles en sólo 10 años, sino que lo hace a pesar de que esta industria cada vez se ve más beneficiada desde la Administración Pública, ya sea a través de un mayor presupuesto en los PGE, o ya sea a través de beneficios fiscales que no disfrutan el resto de los sectores. Cada vez se hace más notorio que el motivo de tanta promoción del cine español no tiene que ver tanto con el interés del público, pues cada vez tiene menos, sino con el interés del Gobierno en regar con ayudas a un sector afín a su ideología.