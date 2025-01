Trump pone firmes a los funcionarios: congela contrataciones y acaba con las cuotas de género

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y no ha perdido ni un minuto para poner en marcha su agenda de gobierno. En el primer día de su segundo mandato, el empresario ha anunciado que pondrá en marcha distintas medidas orientadas a disparar la producción energética y dejar a un lado la agenda climática. Asimismo, ha anunciado medidas relevantes en el ámbito del gasto público dedicado a "ayuda al desarrollo" y también ha puesto en marcha las primeras medidas para revertir el incremento de los costes regulatorios.

En primer lugar, Trump ha declarado que Estados Unidos atraviesa lo que podría traducirse como una "emergencia energética nacional" y, en base a esta proclamación, se ha dado a sí mismo distintos poderes especiales para reducir restricciones medioambientales, facilitar la construcción de infraestructuras dedicadas a la producción de energía y tumbar el grueso de la burocracia que afecta a la autorización de estos proyectos.

"Perfora, cariño, perfora", bromeó Trump, quien culpa de la inflación observada bajo gobierno de Biden "al exceso de gasto público y la escalada de los precios de la energía. Tenemos que hacer todo lo posible para ponernos al frene de este problema y, con estos permisos, podremos hacer todo lo necesario", añadió en un encuentro con periodistas, minutos después de firmar la entrada en vigor de estas medidas. Trump ha autorizado la perforación para la extracción de petróleo en distintas áreas costeras y del Ártico que Biden quiso bloquear para este tipo de actividad en sus últimos días de mandato.

Trump ha reiniciado las exportaciones de gas natural licuado a Asia y Europa, una medida con la que revierte el veto introducido por Biden del que informó Libre Mercado. Asimismo, el presidente ha ordenado la salida del Acuerdo Climático de París, que definió como un tratado "injusto y unidireccional" mediante el cual "China contamina con impunidad mientras Estados Unidos autosabotea sus propias industrias".

Se mostró, en cambio, más crítico con las instalaciones de energía eólica en alamar, que definió como "plataformas feas, caras y malas para los ecosistemas", anticipando así un parón en la concesión de permisos para este tipo de instalaciones. Asimismo, revocó la orden de 2021 con la que Biden obligaba a que el 50% de los coches vendidos en Estados Unidos en 2030 fuesen de tipo eléctrico.

Otras medidas

Por otro lado, Trump ha suspendido la concesión de fondos internacionales de "ayuda al desarrollo" y "cooperación" por al menos 90 días, puesto que desea determinar si estos programas están alineados o no con su agenda de gobierno. "La burocracia de la "ayuda al desarrollo" no siempre está alineada con los intereses de Estados Unidos y, a menudo, es contraria a la ética y los valores americanos. No podemos desestabilizar la paz mundial promoviendo ideas en el extranjero que son directamente opuestas a la armonía y la estabilidad interna y entre naciones". El senador Marco Rubio será uno de los legisladores más implicados en este proceso de revisión de gasto.

Asimismo, en clave regulatoria, ha puesto en marcha una regla que ordena la congelación de nueva normativa. El llamado Memorando de Congelación Regulatoria a la Espera de Revisión ordena a todos los departamentos y agencias del gobierno a pausar la emisión o finalización de nuevas regulaciones "hasta que sean revisadas y aprobadas por un alto cargo designado para tal propósito por el nuevo Presidente". Además, exige la retirada de las regulaciones que aún no hayan sido publicadas en el boletín oficial, el aplazamiento de 60 días para evaluar las normas emitidas recientemente que estaban a punto de entrar en vigor y un proceso de revisión especial para regulaciones que planteen cuestiones sustanciales de derecho, hechos o políticas. La implementación del memorando estará a cargo del Director de la Oficina de Gestión y Presupuestos, que podrá otorgar excepciones a esta congelación en casos de urgencia".

Cambios en la política de personal

En cuanto a la gestión de personal, Trump ha anunciado distintas medidas de calado. De entrada, ha revertido la contratación de trabajadores federales en base a criterios de "diversidad, igualdad e inclusión" que daban pie a medidas de "discriminación positiva" a la hora de reclutar funcionarios. Trump ha anunciado que pretende poner en marcha medidas similares en beneficio del sector privado, al que quiere aligerar las cargas derivadas de este tipo de enfoque.

Asimismo, Trump ha anunciado el fin del teletrabajo entre los empleados del gobierno federal, requiriendo a todos los departamentos y agencias del gobierno federal que "tomen todos los pasos necesarios para acabar con el trabajo a distancia", exigiendo a los funcionarios que "vuelvan a sus respectivas oficinas de trabajo".

En la actualidad, Washington D.C. emplea a más de 2,4 millones de trabajadores, de los cuales 1,1 millones pueden acogerse a la modalidad de trabajo en remoto. Entre ellos, se estima que el 60% de sus horas de trabajo se desempeñan en persona y el 40% restante, vía teletrabajo.

A la hora de replegar estas condiciones, tres cuartas partes de los funcionarios deberán obedecer inmediatamente la orden de regreso a la oficina emitida por Trump, mientras que un cuarto podrá oponerse a raíz de sus vinculaciones con los sindicatos, si bien esto no garantiza que la orden no será de aplicación una vez se resuelvan las posibles alegaciones.

En paralelo, Trump ha comunicado que congelará la contratación de nuevos empleados públicos, si bien esta congelación llega de la mano de una salvedad, en la medida en que las contrataciones vinculadas a los cuerpos de inteligencia y seguridad de la Administración federal no se verán afectadas.