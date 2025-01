Decepcionadas con su apoyo al nuevo decreto ómnibus que las sigue condenando a la ruina, las víctimas de la okupación darán plantón desde hoy mismo al Partido Popular, formación que las había invitado a asistir a la presentación de su Plan de Vivienda previsto para este jueves.

"La Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación, tras conocer la intención de voto del PP en el decreto antidesahucios, declina asistir a cualquier acto de Vivienda organizado por el partido, incluida la presentación de su Plan de Vivienda que se realizará el día 30 de enero en Madrid", han anunciado en su cuenta de X, donde han recordado, una vez más, que lo que necesitan son "medidas urgentes" que protejan sus derechos como propietarios.

La Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación, tras conocer la intención de voto del @ppopular en el decreto antidesahucios, declina asistir a cualquier acto de Vivienda organizado por el partido, incluida la presentación de su Plan de Vivienda que se realizará el… — Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) January 29, 2025

"Hasta que no tengamos una propuesta clara, no podrán contar con nosotros. No irmos a más actos suyos", advierte en declaraciones a Libre Mercado el portavoz de la PAO, Ricardo Bravo, quien lamenta que, una vez más, sean los propietarios los damnificados de esta batalla política. "No nos negamos a que haya una revalorización de las pensiones ni ayudas al transporte ni, por supuesto, ayudas a los afectados por la DANA, pero lo que no podemos entender es cómo se nos ha metido en un paquete donde se nos ha sacrificado", insiste Bravo.

Las cláusulas más polémicas

Para empezar, las víctimas lamentan que ni siquiera se llamen a las cosas por su nombre: "Se sigue tratando como un problema de familias vulnerables cuando nosotros estamos hablando de inquiokupación, que es un término muy claro que está hablando de gente que se aprovecha de estos decretos para no cumplir sus obligaciones y que el Estado derive sus responsabilidades hacia terceros, los pequeños propietarios fundamentalmente".

A partir de ahí, la letra pequeña les parece directamente una burla. "Hemos leído el decreto y nos parece irrisorio", dice el portavoz de la PAO, que advierte de que, por mucho que se quiera maquillar, lo que hace es dar continuidad a lo que llevan padeciendo desde 2020. Aunque el Gobierno ha tratado de aplacar las críticas a la nueva suspensión de los desahucios prometiendo una línea de avales, a modo de seguro de impagos, las víctimas de la okupación insisten en que dicha medida no es más que "una tomadura de pelo".

"Solo será aplicable a los nuevos contratos de alquiler, pero además con unas condiciones muy concretas, porque solo se podrá cobrar una vez que hayas recuperado tu vivienda —recuerda Bravo—. Esto quiere decir que, si se sigue prorrogando este decreto durante años, los propietarios, los pequeños tenedores, van a tener que seguir manteniendo a estas familias y arruinándose, porque no van a recibir esa ayuda mensual que necesitan para llegar a fin de mes y para poder cubrir todos los gastos que supone".

En este sentido, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación recuerda que los caseros no solo dejan de ingresar una renta, sino que, además, se les condena a pagar todos los suministros de los okupas, puesto que, si dejan de hacerlo y las distintas compañías se los cortan, estos podrían denunciarles por coacciones, tal y como decenas de víctimas llevan años relatando a LM.

Con todo, Ricardo Bravo insiste en que "es indignante que este tipo de decretos se sigan aprobando sin contar con los afectados de la inquiokupación", algo que no parece preocupar ni lo más mínimo a un Gobierno cuya ministra de Vivienda —la actual y la anterior— ha hecho caso omiso a las 40 peticiones que le han ido remitiendo mes a mes en los últimos años para poder, al menos, mantener una reunión en la que poder exponer tanto su dramática situación, como posibles soluciones alternativas para conciliar la protección a las personas que verdad sean vulnerables y el derecho a la propiedad privada.