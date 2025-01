Trump congela el gasto en subvenciones y obliga a auditarlo, revisarlo y recortarlo

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha tomado una de sus primeras grandes decisiones económicas tras asumir el cargo: una congelación temporal de los programas de asistencia financiera federal, donde se engloban las ayudas y subvenciones dependientes del Ejecutivo.

La medida, anunciada el 27 de enero de 2025 en un memorando del Director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, busca alinear el gasto público con las prioridades de la nueva Administración. Trump es consciente de que no embridó el gasto en su primer mandato y ha mostrado cierta convicción de que este segundo periplo al frente de la primera potencia del mundo debería estar marcado por una mayor contención presupuestaria.

Según el documento, en el año fiscal 2024, el Gobierno federal gastó cerca de 10 billones de dólares, de los cuales más de 3 billones se destinaron a asistencia financiera, en forma de subvenciones y préstamos. Ahora, Trump ha puesto la lupa en esos 3 billones y ha ordenado una revisión exhaustiva de los desembolsos canalizados a través de Washington, D.C., para garantizar que estos recursos "sirvan para fortalecer la economía estadounidense" y, al mismo tiempo, "frenar la financiación de iniciativas dedicadas a promover el avance de políticas progresistas".

El memorando es contundente en su diagnóstico sobre el destino que han tomado los fondos federales en los últimos años. "El uso de recursos federales para promover principios marxistas de igualdad, transgenerismo y políticas de ingeniería social basadas en el Green New Deal no es más que un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de los ciudadanos", reza el texto.

Por ello, Trump ha ordenado que, en la medida en que la ley lo permita, se congelen las ayudas destinadas a la financiación de ONGs, programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), proyectos relacionados con la ideología de género y subvenciones climáticas ligadas al Green New Deal, el gigantesco paquete de gasto creado por Joe Biden para financiar su "Agenda Verde".

Para implementar esta nueva estrategia, cada agencia federal deberá realizar un análisis exhaustivo de sus programas de asistencia financiera, de modo que lo que acaba de aprobar Trump es, en esencia, una orden de auditoría de las ayudas y transferencias realizadas por el gobierno federal. Durante el proceso de revisión, que comienza el 28 de enero a las 17:00 h, las agencias no podrán conceder nuevas subvenciones ni ayudas, ni desembolsar fondos en proyectos que sigan abiertos, salvo excepciones que deberán ser aprobadas por la propia OMB.

Nuevo marco de control

Asimismo, Trump ha impuesto un nuevo marco de control para garantizar que el dinero público se use de acuerdo con sus políticas. Entre las medidas adoptadas destacan las siguientes:

- Cada programa de gasto deberá estar supervisado por un alto cargo político designado por la Casa Blanca.

- Se cancelarán o modificarán los programas que entren en conflicto con las prioridades del Gobierno.

- Se reforzará la supervisión de los beneficiarios y se podrán revocar subvenciones a proyectos que no cumplan con los nuevos estándares.

Con esta medida, la Administración Trump busca "recuperar el control del gasto federal" y evitar que "los recursos públicos sean utilizados para financiar políticas contrarias a su programa de gobierno". La congelación temporal de estos dispendios permitirá revisar cada programa y reorientar los recursos hacia iniciativas que refuercen la economía y la seguridad del país.