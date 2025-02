Javier Medina, el propietario que dejó mudo al Sindicato de Inquilinos en La Sexta: "No sabían dónde meterse"

A finales del pasado mes de noviembre, y a sus 30 años, el inversor inmobiliario Javier Medina dejaba sin palabras a varios miembros del Sindicato de Inquilinos en La Sexta. Al igual que estos supuestos defensores de los inquilinos, Medina acudía como invitado al polémico programa La Sexta Xplica para analizar la situación de los altos precios de la vivienda.

"No voy a tolerar que venga ni el sindicato de inquilinos ni Dora la expropiadora ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda, o si la quiero dejar vacía, porque con discursos como el del Sindicato de Inquilinos a ninguno de ellos se lo alquilaría", les espetaba el propietario en uno de los rifirrafes.

Al programa también acudía Ana, una víctima de la Dana que había perdido todo lo que tenía tras la tragedia valenciana, incluida la vivienda. En un principio, algunos de los presentes en el plató, entre los que se encontraban miembros del Sindicato de Inquilinos o tertulianos de cabecera de la izquierda, como Afra Blanco, se volcaron con la afectada. Eso sí, estos habituales del programa no dudaron aprovechar el caso para demonizar a los propietarios de vivienda por poner precios a los alquileres que no todo el mundo se puede permitir, como era el caso de Ana.

Sin embargo, la reacción de Javier Medina al drama de la invitada valenciana cogió por sorpresa a los presentes. En un acto completamente altruista, el propietario ofreció gratis uno de sus pisos para alojar temporalmente a Ana. La agradecida mujer se rompía en un conmovedor llanto ante la atónita mirada de los miembros del Sindicato de Inquilinos que, lejos de sumarse al aplauso o alegrarse por ella, ponían caras largas y se mostraban incómodos ante por este acto de solidaridad.

Hace dos semanas, y tras dos meses viviendo sin coste en la casa de Javier Medina, Ana recibió una ayuda de 800 euros que le ha permitido alquilar su propia casa junto a su marido. En Libre Mercado hemos hablado con el inversor, que conserva una excelente relación con la afectada, como atestigua el siguiente vídeo.

Ha sido muy emocionante. Hoy ANA, la afectada por la DANA que salió en la sexta, ha entrado en su alquiler. El esfuerzo de tantos años invirtiendo en inmuebles, se ha visto recompensado hoy en cada uno de los abrazos que le he dado a esta familia que lo ha perdido todo. pic.twitter.com/ShYuFHeXJ2 — Javier Medina | Libre a los 30 (@Javier_Medina) January 18, 2025

- Pregunta (P): Cuando te ofrecieron participar en el programa de la La Sexta Xplica, ¿te lo pensaste? ¿eras consciente de la polarización con la que te ibas a encontrar o te va la marcha?

- Respuesta (R): No me lo pensé. Sí que hay compañeros del sector que han tenido malas experiencias con los medios y deciden no participar nunca en ningún tipo de programa, pero a mí no me ha importado nunca. Además, como era un programa en directo, pues mejor aún, porque no está editado y sabía que el tipo de personas que me iba a encontrar, que obviamente iban a ser muy contrarias a mis pensamientos.

Odiar a tu casero como eslogan

- (P): ¿Te han sorprendido los argumentos que se dan en el programa contra los propietarios? ¿En qué eslóganes o ideas crees que están más equivocados?

(R): Ya no me sorprende nada porque lo he visto todo a través de redes sociales. El discurso de toda esta gente suele ser el mismo. Básicamente, es ir en contra del propietario, del malvado especulador que llaman ellos. Dicen que por culpa de la gente que invierte en propiedades ellos tienen que pagar pisos a un precio más elevado en lugar de enfocar su discurso en todas las medidas que ha adoptado el Gobierno que, precisamente, han hecho subir los precios en los últimos años. El eslogan más llamativo es el de que hay que odiar a tu casero.

Ana es una persona maravillosa

- (P). Ha tenido mucha repercusión tu gesto con Ana, la afectada por la Dana a la que dejaste uno de sus pisos, ¿cómo está ella?

Yo hablo todos los días con ella y es una persona maravillosa. Curiosamente, es una persona que llevaron como víctima del sistema y dejando caer que ella estaba en esta situación por los inversores inmobiliarios, que habían hecho crecer tanto el precio del alquiler, que Ana no tenía dónde irse. Pero se desmontó completamente el argumento.

Ana pasó de ser una víctima, que tenía a todos los sindicalistas alrededor de ella y se les saltaban las lágrimas, incluida Afra Blanco, a ofrecerle yo la casa, y en ese momento, se vio la realidad de todos estos sindicalistas, que muy lejos de darle la enhorabuena, agachaban la cabeza o miraban el móvil porque no sabían dónde meterse. Resulta que la víctima que habían llevado al programa se había convertido en un ejemplo de cómo actuamos los inversores inmobiliarios cuando realmente podemos y vemos a alguien que realmente lo necesita.

(P): Los miembros del sindicato de inquilinos se quedaron sin palabras cuando le ofreciste a una de sus casas, ¿crees que a este tipo de organizaciones les molesta que los ciudadanos ayuden entre ellos libremente? Es como si se pusiera de manifiesto que el individuo es capaz de operar sin necesidad del Estado y eso no les gusta...

(R): Por, supuesto. Ellos son intervencionistas y este tipo de asociaciones necesitan que haya problemas porque si no, no existirían. También creo que el discurso y la crispación de estas asociaciones conviene a ciertas partes del Gobierno porque llegan a la sociedad sin que sean ellos los que hagan el discurso. Pero la verdad es que sus discursos están muy vacíos y usan argumentos muy flojos, que se desmontan muy rápidamente.

No me da ningún miedo la huelga de alquileres

- (P): ¿Qué opinas del plan de huelga de alquileres?

- (R): Si te soy sincero, no me da ningún miedo y cualquier inversor inmobiliario que haya hecho bien las cosas no tiene que temer porque la Justicia en España es lenta, pero termina actuando. Además, en mi caso y en el de muchos propietarios tenemos seguro de impago.

- (P): ¿Cómo es ser propietario en España en 2024 y cómo será en 2025?

- (R): Nos han puesto mucho en el punto de mira en el 2024, con mucha intervención del mercado, que hace que cada día menos gente quiera invertir en el sector inmobiliario. El 2025, se plantea igual: mucha incertidumbre jurídica y sólo aquellos que estén dispuestos a asumir un mayor riesgo van a entrar.

Pero, por otra parte, pues cada día los inmuebles que tenemos valen más. Con estas medidas han hecho que nuestro patrimonio se incremente y que los alquileres dupliquen en cinco años obteniendo una mayor rentabilidad.

Los inversores estábamos muy acomplejados

- (P): Cuando cuando te critican y te califican de malvado especulador, ¿cómo te lo tomas?

- (R): De completa risa. No me afecta en absoluto. Los inversores inmobiliarios antes sí estábamos muy acomplejados, pero cada día más estoy notando que la gente dice con orgullo: soy inversor inmobiliario; incluso con el chascarrillo de soy un malvado especulador sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza. Esto me enorgullece porque permite que no tengamos que agachar la cabeza como si estuviéramos haciendo aquí algo malo, sino que nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo con nuestro patrimonio y con la gente que realmente necesita una casa para vivir.

(P): Tienes 5 pisos, para Podemos eres un "gran tenedor", además, el PSOE ya plantea impuestos para los propietarios de más de tres viviendas. Así, cada vez más propietarios con menos casas están más perseguidos, ¿hasta cuándo podría durar tu paciencia si siguen acosando al propietario?

- (R): Como cualquier empresa, cuando le incrementan los costes de producción o le incrementan los impuestos, esto se traduce en que el precio del producto final es más caro, por lo que el inversor lo va a trasladar al precio final.

Ya el tema de la expropiación, que se ha dejado caer bastante, si llegase a ponerse muy encima de la mesa y la sociedad lo empezase a normalizar, porque el discurso hubiera calado mucho, ahí sí que decidiría salirme del mercado inmobiliario de España. Vendería todo mi patrimonio e invertiría en otro país. De hecho, estoy diversificando e invirtiendo en Indonesia o Italia.

(P): ¿Por qué decides dedicarte al sector inmobiliario y cuál ha sido tu trayectoria profesional en estos 30 años?

(R): Yo estudié informática y cree una empresa de floristería a los 18. Me di de alta como autónomo y siempre he sido muy emprendedor. Pero, tras 12 años trabajando en la empresa de floristería de lunes a domingo, al final el cuerpo te va dando señales de que no es viable vivir hasta los 67 años trabajando sin parar. Tras un susto de salud, decidí que parte del capital tenía que empezar a invertirlo en algo que no requiera tanto tiempo y me propongo el reto con unos 26 años de ser libre a los 30, no sólo financieramente sino en cuanto a tiempo. Y me abrí el canal de youtube mostrando todas mis experiencias o problemas comprando y alquilando, con inquilinos etcétera. Y estoy muy contento porque hasta el día de hoy que es el canal más grande de inversión inmobiliaria en youtube de crecimiento orgánico.