El SMI ya alcanza el 74% del salario medio en las pequeñas empresas

La flamante subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue trayendo cola, y no sólo con la polémica que hay dentro del Gobierno entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, ni con la disconformidad de los sindicatos en relación con que el SMI deje de estar exento de tributar en el IRPF. Si algo preocupa a las empresas más pequeñas de España es cómo les afectará esta nueva subida del SMI, y más teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de empresas en España son micropymes.

Según un reciente informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 1.184 euros brutos en 14 pagas (o 1.381 euros brutos en 12 pagas) ya supone el 61,8% del salario medio neto a jornada completa. De esta manera, según apuntan desde la patronal, se habría superado el umbral del 60% de la remuneración media sugerido por la Carta Social Europea en el que el Gobierno justifica el aumento del SMI.

Desde el organismo señalan que este incremento del SMI se ha producido a pesar de que la productividad en España cayó un 2,7% entre los años 2018 y 2024.

Como refleja el gráfico, de los 34 países avanzados, España fue el segundo país con peor evolución de la productividad (PIB por ocupado) entre 2018 y 2024, con una caída el 2,7%, mientras que la media de los 34 países se situó en un incremento del 4,7%.

No obstante, y como apuntan desde Cepyme, aunque la productividad no sólo no habría crecido, sino que habría caído en estos seis últimos años, España sería el país donde más habría crecido el SMI con relación a la productividad de los trabajadores españoles.

En dicho gráfico se puede ver como España, dentro de los 21 países seleccionados con una productividad promedio por ocupado de más de 70.000 euros anuales, es el país que muestra el mayor incremento real del salario mínimo, a pesar de que la productividad ha caído desde 2018.

Si nos adentramos más en el informe vemos otro dato interesante que nos ofrecen desde el servicio de Estudios de Cepyme, y es en relación con cuanto supone el nuevo SMI sobre el salario medio ordinario a jornada completa. De acuerdo con el documento, este nuevo SMI de 1.184 euros brutos en 14 pagas supone el 70% del salario medio ordinario a jornada completa de las micropymes y de las pymes, que vendrían a componer el 99% del tejido empresarial español.

En concreto, el SMI neto ya alcanza el 73,8% del salario medio ordinario neto a jornada completa en una micropyme, y el 71,4% en una pequeña empresa. Como se puede ver, las grandes empresas son a las que menos les afectaría esta subida, debido a la mayor productividad de estas en comparación con las micropymes y pequeñas empresas.

Por último, dicha confederación señala que las sucesivas subidas del SMI en los últimos años sin tener en cuenta la evolución de la productividad, ha supuesto que la microempresa ha dejado de crear 350.000 empleos por la repercusión del SMI. Según Cepyme, el empleo en las microempresas debería haber crecido un 12,9% entre 2018 y 2024, y no un 0,9% como finalmente ocurrió.

En resumen, lo que este informe viene a constatar es algo sobre lo que ya se alertaba antes de esta subida del SMI y con las subidas de años anteriores, y es que estos aumentos tan elevados a quienes más afecta son a las empresas más pequeñas, ya que son aquellas donde la productividad es menor y, por tanto, hay menor margen de crecimiento salarial. Sin embargo, esto es algo que no ha parecido importarle mucho al Gobierno a tenor de los resultados.