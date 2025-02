El pluriempleo se dispara un 30% con Sánchez: 582.400 personas tienen más de un trabajo

España vive el mejor momento de su historia en cuanto a personas se encuentran actualmente trabajando, con en torno a 21,86 millones de ocupados a finales del año 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone la más alta de la historia y es algo de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez se atribuye casi todo el mérito. No obstante, no es oro todo lo que reluce, y en este artículo vamos a ver uno de los aspectos negativos que se esconden detrás de estos números.

Aunque es verdad que estamos en récord de personas ocupadas en España, también lo estamos en cuanto a trabajadores pluriempleados, es decir, aquellos trabajadores para los que el salario de su principal empleo no es suficiente y necesitan tener otro trabajo. En el siguiente gráfico vamos a ver la evolución del pluriempleo desde el año 1987 hasta el final del 2024.

Como se puede ver en el gráfico, a finales del año 2023 había 602.600 personas pluriempleadas, y a cierre de 2024 esta cifra se ubicó en los 582.400 trabajadores con más de un trabajo. Estos números son superiores a los observados durante la crisis del 2008 y también a los vistos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se empezó a dar más cobertura mediática a la cuestión del pluriempleo.

Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en España, el pluriempleo ha crecido un 30%, pasando de 447.200 personas pluriempleadas en el 2T de 2018 a los 582.400 trabajadores pluriempleados en 2024, como ya hemos explicado antes. Bajo la coalición de gobierno de PSOE y Sumar (anteriormente Unidas Podemos) hay 135.200 personas pluriempleadas más que cuando se produjo el cambio de gobierno en junio de 2018.

La mayoría trabajan en los servicios

Si buceamos un poco más en estos datos, vemos que la inmensa mayoría de los pluriempleos se dan en el sector servicios, con 528.500 trabajadores pluriempleados en este sector económico, mientras que 25.300 trabajadores de la agricultura tienen dos empleos, 18.900 empleados del sector de la industria están también pluriempleados y 9.700 trabajadores de la construcción necesitan dos trabajos.

En función del sexo no hay grandes diferencias, pues 317.100 mujeres están pluriempleadas por 265.300 hombres que también lo están. Todos estos datos vienen a contradecir los discursos triunfalistas del Gobierno de Sánchez de que cada vez se crea empleo de mejor calidad y mejor pagado, pues cada vez más gente tiene que encontrar un segundo empleo para poder subsistir.

Resulta llamativo que con el PSOE haya aumentado el número de trabajadores con más de un trabajo, cuando esta fue una de las críticas que el Partido Socialista hizo en su día al PP de Mariano Rajoy cuando este gobernaba. Sin ir demasiado lejos, el presidente Pedro Sánchez declaraba en 2015 lo siguiente:

Rajoy crea empleos precarios; genera millones de trabajadores pobres e incrementa la desigualdad hasta niveles sin precedentes #PES4jobs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 21, 2015

Si nos fijamos en el momento en que Sánchez publica dicho tuit, vemos que es de febrero del año 2015, cuando en ese momento el número de personas pluriempleadas en España era de 384.300, por los 582.400 trabajadores pluriempleados de ahora. Es decir, desde esa declaración hasta ahora el pluriempleo ha crecido un 51,5%.

También el actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se lamentaba en 2015 de la misma situación y decía que con Rajoy "hay menos parados pero hay más trabajadores pobres", una afirmación que encaja perfectamente con lo que hemos descrito a lo largo del artículo.

A modo de conclusión, aunque desde el Gobierno de Sánchez se nos repita de forma machacona y obscena que España vive un dulce momento en cuanto a la economía y el crecimiento económico, la realidad es que no sólo no es así como hemos contado en innumerables ocasiones en Libre Mercado, sino que cada vez más trabajadores necesitan tener otro empleo para poder llegar a fin de mes ya que su empleo principal no les es suficiente para poder hacerlo, con lo que son lo que el PSOE calificó en su día de "trabajadores pobres".