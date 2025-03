Be Tech! with Santander, uno de los proyectos de Banco Santander que potencia el talento tecnológico femenino

En estos últimos años se han dado pasos significativos en busca de la igualdad efectiva de género, especialmente en el ámbito laboral, donde se han alcanzado importantes logros. La sociedad se ha transformado con el paso de los años provocando cambios necesarios en las áreas de trabajo y que la mujer ocupe un espacio profesional más relevante. Un progreso que ha sido impulsado, en gran medida, por el compromiso de las empresas de fijar la igualdad de género como una prioridad.

Bajo este parámetro de búsqueda de la igualdad, la cultura inclusiva se ha convertido en un eje estratégico de la cultura corporativa de Banco Santander, a través de la cual fomenta una cultura basada en el mérito, la igualdad de oportunidades y la inclusión. Es por ello que la entidad está comprometida en fomentar un entorno laboral inclusivo donde todas las personas estén en igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse.

En este sentido, una de las apuestas más firmes de Banco Santander está estrechamente relacionada con el sector tecnológico, donde, según datos de la UNESCO, únicamente el 11% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Con el objetivo de ampliar esta cifra, la entidad ha puesto el foco en atraer talento femenino a las ocupaciones profesionales conocidas como STEM, acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Para ello, Banco Santander lleva a cabo distintas iniciativas en los países en los que está presente, desarrollando proyectos locales e internacionales para fomentar el impulso de las carreras profesionales de las mujeres dentro y fuera del Grupo, con especial interés en el desarrollo de competencias digitales. El reto para la entidad es atraer talento femenino con perfil tecnológico apoyándose en la formación como pieza indispensable.

Con este objetivo siempre en mente, la entidad puso en marcha, en 2020, Be Tech! with Santander. El objetivo principal de este programa es atraer y contratar a los mejores talentos en el campo de la tecnología y la innovación con el objetivo de convertir a Santander en la mejor plataforma abierta de servicios financieros y acelerar su transformación digital y tecnológica.

Para lograrlo, la entidad busca profesionales con perfiles digitales y tecnológicos en áreas como Cloud, Ciberseguridad, Data, DevSecOps, Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software, Arquitectura Empresarial y Gestión de Productos. Este programa se ha expandido a nivel global, llegando a diferentes países donde el banco tiene presencia, como Brasil, México, Reino Unido o Estados Unidos, apoyando así la estrategia de negocios globales de Santander.

Be Tech! with Santander pone foco a la iniciativa Women in Tech, una comunidad formada por mujeres de la propia compañía, cuyo objetivo es promover el liderazgo femenino y reivindicar su trabajo en el mundo STEM y que ya es reconocida como un ejemplo en la lucha por la igualdad de género.

Women in Tech se ha ido construyendo a través de un amplio programa de actividades y encuentros, el más importante de ellos denominado The Future of Women in Tech Summit. En su última edición, el pasado mes de septiembre, reunió a más de 2.000 profesionales del sector IT para debatir el impacto de la diversidad de género que tiene la Inteligencia Artificial generativa en un evento que sirvió para visibilizar y hablar "sin filtros" sobre la brecha existente.

En este mismo contexto, destaca el proyecto Club Digital Girls, en el que, para fomentar el interés de las adolescentes por las carreras STEM, profesionales del área de Tecnología y Operaciones de Santander mentorizan a las 126 niñas que han participado en su primera edición. Con el apoyo de 55 trabajadoras de la entidad, durante cuatro meses, las niñas aprendieron a programar y a desarrollar aplicaciones móviles y modelos de inteligencia artificial con un fin social.

Otro ejemplo de apuesta firme por la igualdad de género y la diversidad es Santander W50, un programa internacional en el que han participado más de 800 profesionales y que tiene como principal objetivo ofrecer formación de alto rendimiento a 50 mujeres que ocupan puestos de alta dirección en empresas de cualquier sector, brindándoles las herramientas necesarias para fortalecer y pulir su propio estilo de liderazgo.