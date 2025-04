De Madrid a Manhattan: aprovechando la conexión aérea para el crecimiento empresarial

Nueva York es el destino soñado por muchos viajeros alrededor del mundo. Y no es para menos, se trata de una de las grandes ciudades a nivel internacional, donde puedes disfrutar del tipo de turismo que más te guste, desde turismo cultural con las increíbles obras de Broadway, hasta turismo deportivo, disfrutando de alguno de los encuentros de los grandes equipos de la ciudad, pasando por el turismo urbano en el centro de Manhattan, o incluso un turismo empresarial, ya que la ciudad alberga el mayor mercado de valores del mundo, la Bolsa de Nueva York.

Así que si quieres hacer cualquiera de estos tipos de viaje, solo tienes que conseguir tus vuelos de Madrid a Nueva York y escoger la guía de los lugares que quieres visitar.

En esta ocasión, vamos a analizar este destino desde un punto de vista empresarial, ¿nos acompañas?

Negocios más rentables en Nueva York

Lo cierto es que es posible emprender en infinidad de tipos de negocio y es que, no solo se trata de la cuna de los grandes empresarios mundiales, sino que dada la cantidad de habitantes que tiene la isla y el gran número de turistas que reciben a lo largo del año, prácticamente cualquier tipo de empresa es un acierto seguro en la ciudad.

Ahora bien, entre los negocios más rentables en Manhattan cabe destacar la industria alimentaria, los espacios de coworking, los servicios de organización de eventos, la industria del bienestar y los servicios de consultoría.

Aunque como ocurre en cualquier otro mercado, una idea innovadora, rompedora y nunca antes vista, tiene opciones de convertirse en un acierto seguro.

Descubrir Manhattan: plan B a un viaje de negocios

Y ahora que ya tienes tus vuelos a Nueva York, llega el momento de planificar un increíble viaje. Y es que, aunque el objetivo del viaje sea comercial, siempre hay tiempo para hacer una visita a los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana.

Recorre el Distrito Financiero

Todo viaje de negocios a Nueva York debe tener como parada obligatoria el Distrito Financiero, donde se puede visitar la icónica calle donde se encuentran los grandes mercados financieros, Wall Street.

Pero además, este distrito tiene otros lugares icónicos que no te puedes perder, desde la Bolsa de Nueva York, hasta la escultura de la ‘Fearless Girl’, pasando por otras famosas estatuas como la de George Washington y el toro, o el Federal Hall, el antiguo ayuntamiento de la ciudad.

Banco de la Reserva Federal de Nueva York

También en el distrito financiero debes hacer una parada en el Banco de la Reserva Federal, ubicado concretamente en Liberty Street.

Además, puedes acceder al interior del mismo a través de una visita guiada gratuita, durante la que descubrirás su museo, las salas de negociación y su impresionante bóveda.

Times Square, el corazón comercial de Manhattan

Si hay un lugar icónico de Nueva York, sin duda es Times Square, el centro neurálgico de la ‘Ciudad que Nunca Duerme’. Y es que, la infinidad de luces y ruidos a sus alrededores, hacen que parezca que este rincón de Manhattan estuviese siempre activo.

Para empezar la visita a esta emblemática zona, debes ir a las escaleras rojas, desde donde podrás contemplar, de manera privilegiada, las pantallas luminosas de Times Square.

Tampoco te puedes perder sus tiendas más famosas, como son la Disney Store, el M&M’s World o Krispy Kreme.

Y entre los museos más llamativos de la zona destacan el Madame Tussauds, el típico museo de cera, el Museo de Broadway, el llamativo museo de récords y objetos extravagantes, Ripley’s Believe it or Not; y el museo de historia de la ciudad y atracción turística RiseNY.

Central Park, el pulmón de la ciudad

Sin lugar a dudas, otro de los lugares más famosos de la ciudad es su icónico parque, catalogado como uno de los parques urbanos más grandes del mundo.

Deberás reservar tiempo para poder descubrirlo en profundidad y es que, dentro de este parque, puedes visitar otros sitios de interés turístico como sus lagos, ‘The Lake’ y ‘Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir’; ‘Strawberry Fields’, el lugar donde se encuentra el mosaico de ‘Imagine’ en memoria a John Lenon; también ‘Sheep Meadow’, el lugar perfecto para hacer un picnic en la naturaleza en el centro de la ciudad; o el Castillo Belvedere, fortificación a la que se puede subir.

También, dentro del inmenso parque, se puede visitar el zoológico.

Además, otros icónicos lugares de Manhattan que no te puedes perder son la estación Grand Central Terminal, el Museo Metropolitano de Arte, el MoMA, el barrio de Brooklyn, Broadway y, por supuesto, la imponente Estatua de la Libertad.

¿Te animas a hacer un viaje de negocios a Manhattan?