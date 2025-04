Juan Castañeda es director del Vinson Centre, el centro de estudios de la Universidad de Buckingham dedicado al estudio de la economía y el emprendimiento. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, su periplo como académico de referencia en Reino Unido arrancó hace casi quince años y, desde entonces, Castañeda ha jugado un papel relevante en instituciones como el Institute of International Monetary Research, donde fue director de 2016 a 2023, o el Institute of Economic Affairs, think tank de cabecera del liberalismo británico con el que ha colaborado a lo largo de los años.

A primeros de 2020, Castañeda alzó la voz ante la aprobación de los grandes programas de "rescate" monetario anunciados por los bancos centrales como respuesta a la pandemia del covid-19. El académico español afincado en Reino Unido alertó del impacto que tendrían estas políticas en el bolsillo de los ciudadanos y el conjunto de la economía. Sus informes predijeron casi milimétricamente el incremento de los precios que se terminó desarrollando desde 2021, consolidando su reputación como un analista de cabecera para el estudio de este tipo de asuntos.

Libre Mercado se ha entrevistado con Castañeda para hablar de lo ocurrido con el BCE en los últimos años y ponderar el futuro de la política monetaria en Occidente.

Echemos la vista atrás. Vd. anticipó la crisis de inflación que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué valoración hace de lo ocurrido ahora que ha pasado más tiempo y sus predicciones han quedado plenamente validadas?

Las políticas monetarias implementadas durante la pandemia fueron un completo error. Los bancos centrales cometieron el grave fallo de financiar una deuda pública creciente mediante programas de expansión cuantitativa. A esto se sumó una política fiscal extremadamente agresiva, sustentada en un incremento monetario tan disparatado que, inevitablemente, los precios acabaron reflejando estas decisiones.

Le llamaron "agorero" por alzar la voz de alarma, pero con la política monetaria pasa lo mismo que con el cultivo de vino o la crianza de toros bravos: ¡los tiempos importan!

Sin duda. Aunque las decisiones de política monetaria no se trasladan inmediatamente a la economía, tarde o temprano lo hacen. En Europa, el crecimiento monetario se duplicó, mientras que en Estados Unidos se quintuplicó. Aunque el efecto de estos excesos monetarios tarda en llegar, siempre termina manifestándose en los precios. Esta relación crucial entre dinero e inflación ha sido sistemáticamente ignorada por el mainstream, pero siguiendo lo que pasaba con el dinero podríamos haber evitado la crisis.

Sé que le preocupa sobremanera que los banqueros centrales actúen como si no hubiese pasado nada después de un episodio realmente grave.

Indudablemente este es un problema de primer orden, no hay autocrítica, no hay rendición de cuentas, no hay una mínima reflexión sobre lo que ha ocurrido…

Vd. reside en Reino Unido y ahí ha habido algo de debate, pero muy limitado.

Es cierto que la Cámara de los Lores cuestionó públicamente los modelos utilizados por el Banco de Inglaterra, solicitando incluso un informe al respecto al ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para sugerir posibles mejoras. Por el contrario, por parte del Banco Central Europeo ni siquiera se ha reconocido responsabilidad alguna por la inflación. Se ha instalado la narrativa de que la crisis de precios fue causada exclusivamente por factores externos, como la guerra de Ucrania o las disrupciones en las cadenas de suministro. En ningún momento vemos que los banqueros centrales hayan asumido el papel determinante que han tenido sus políticas expansivas sobre la evolución de los precios. ¡No existe rendición de cuentas!

Los gobiernos no van a apretar por ahí, porque son ellos los principales beneficiarios de la política expansiva que han seguido los bancos centrales. ¿De qué manera iban a financiar sino sus excesos de gasto?

Se ha asentado un arreglo tácito muy peligroso. Los gobiernos incumplen sistemáticamente las reglas fiscales con la expectativa de que luego los bancos centrales les sacarán del problema con nuevas emisiones monetarias. Si antes estas intervenciones eran excepcionales, ahora se han vuelto la norma. Para salir del apuro, se recurre constantemente al banco central, una dinámica peligrosa que hoy es habitual.

¿Qué reglas deberían regir la política monetaria?

En su momento, después de toda una vida estudiando estos asuntos, Milton Friedman advirtió que, dada la dificultad de anticipar el impacto exacto de la política monetaria sobre la producción, la solución más adecuada sería mantener reglas claras y estables sobre el crecimiento del dinero. Si, por ejemplo, la economía crece al 2-3% y la inflación esperada es del 1%, la tasa de crecimiento monetario debería situarse en torno al 4%. Friedman también insistió en medir adecuadamente la cantidad de dinero utilizando una métrica amplia, que es lo que el BCE define como el agregado monetario M3, y no indicadores más limitados, como M0, que apenas captan una fracción de la realidad del dinero.

En Suiza y Japón han registrado niveles de inflación mucho menores. ¿Qué valoración hace de estos contra-ejemplos?

El argumento de que la inflación ha sido casi exclusivamente atribuible a factores externos se cae al observar los casos de Suiza o Japón, que son dos economías abiertas, que importan energía, que dependen de la salud general de sus socios comerciales de Occidente y que también sufrieron los impactos de la guerra en Ucrania o de la crisis de suministros. Sus bancos centrales aprobaron incrementos mucho más moderados en la cantidad de dinero, puesto que las subidas observadas en Estados Unidos o Europa fueron mucho más acusadas. Los resultados, como era de esperar, fueron mejores, con escenarios mucho menos inflacionarios.

¿Qué evolución anticipa de cara al futuro?

Soy pesimista sobre el futuro inmediato. Primero se permitió que la masa monetaria creciese descontroladamente durante la pandemia, para después reducirla de forma brusca, generando en última instancia una fuerte inestabilidad monetaria. Ahora la cantidad de dinero vuelve a crecer, aunque a tasas más moderadas, mientras que el crecimiento es reducido y Europa se pregunta qué hacer para aumentar su actividad de forma más significativa. Este ciclo errático ha generado una situación preocupante e incierta.