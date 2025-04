La Red Europea de Redes de Electricidad advirtió de cortes en 2021: los "ciclos combinados" pueden ser "inviables"

Un informe del European Resource Adequacy Assessment (ERAA) elaborado por ENTSO-E (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) puso el dedo en la herida hace ya unos años. Fue en 2021 y afirmó que, sin incentivos adecuados, una parte significativa de las centrales de ciclo combinado podría volverse económicamente inviable en los próximos años. Los ciclos combinados tampoco le gustan al Gobierno de Pedro Sánchez por su uso de gas natural, combustible fósil que rompe sus esquemas ecologistas. Pero esos mismos ciclos combinados, junto con los saltos de agua –tampoco les gustan porque, en su ecologismo ultra, el agua debe fluir libremente— son unos de los garantes de la estabilidad del sistema.

El informe en cuestión señalaba igualmente que la creciente entrada masiva de energías renovables, la reducción de horas de funcionamiento en el ciclo combinado y la disminución de sus ingresos podían llevar al cierre de estas plantas y comprometer la seguridad del suministro eléctrico en España. El informe destacaba la necesidad de impulsar mecanismos regulatorios, como los mercados de capacidad, para garantizar la disponibilidad de estas instalaciones y evitar riesgos de cobertura en el sistema eléctrico.

El informe pedía blindar la estabilidad

El informe surgió a finales de 2021. ENTSO-E (la Asociación Europea de los Gestores de Transporte de Electricidad), publicó y sometió a consulta pública el "European Resource Adequacy Assessment" (ERAA). Su principal conclusión fue que la evolución económica de la generación térmica y la evolución de los precios podía disparar la presión sobre la capacidad, surgiendo un riesgo de lo que acabamos de experimentar en España: la quiebra de la seguridad del suministro y, por lo tanto, los cortes de luz.

El informe pedía blindar la estabilidad aplicando desde el Gobierno mecanismos de incentivo económicos que impulsen la implantación de nueva capacidad procedente de los Mercados de Capacidad y la implementación de nuevas herramientas de flexibilidad que permitan la gestión de la demanda (rampas y picos).

Por todo ello, ENTRA Agregación y Flexibilidad subrayaba la necesidad de desarrollar e implementar objetivos claros de participación de la demanda en el sistema eléctrico español con el fin de lograr mayor flexibilidad en el sistema eléctrico. Esto se traduce en que no dependiera tanto de fuentes inestables y ganara seguridad de suministro.

A la vista está que las alertas no fueron escuchadas. De hecho, como ya ha publicado Libertad Digital, hace sólo 21 días Red Eléctrica de España (REE) afirmaba que era imposible que algo así ocurriese. "No existe riesgo de apagón", decía la empresa en la red social X en un mensaje del 9 de abril, en el que comentaba un informe de esa misma Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, cuya única conclusión importante era "que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos".

En el mismo mensaje Red Eléctrica aseguraba que la compañía "garantiza el suministro".

