"Si pusiéramos un simulador de pensiones como el del Gobierno nos cerrarían la gestora"

En la mesa sobre pensiones y reto demográfico del pasado viernes en Libertad Digital además de abordar el problema que representa el envejecimiento de la población y las reformas que se han puesto en marcha hasta ahora para hacer sostenible el sistema de pensiones públicas, los analistas convocados por Libertad Digital en esta nueva edición de Diálogos en Libertad patrocinada por Ibercaja Pensión y ofrecida por Cafés La Mexicana, pusieron sobre la mesa posibles soluciones que podrían contribuir a hacer sostenible el sistema.

Los expertos convocados eran el director de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, el ex director general de Ordenación de la Seguridad Social y analista de Fedea, Miguel Ángel García Díaz, el exviceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María Rotellar y el periodista John Müller.

¿Qué reforma realista podemos proponerle a los que nos están viendo? Decía el moderador Domingo Soriano. "Hay una serie de mitos que hay instalados en la sociedad. Por ejemplo, 'vaya miseria de pensión que me ha tocado con los años que he estado cotizando', o "'no pasa nada porque las pensiones las pagan los ricos'" y lo que hay que dejar claro es que el sistema de pensiones español es bueno. Y dirán "no, es que hay dos millones de personas que cobran la pensión mínima". Sí, efectivamente, pero "si no cobraran la pensión mínima cobrarían la mitad", decía Miguel Ángel García Díaz, colaborador de Fedea y ex director general de Ordenación de la Seguridad Social.

Después de este baño de realidad de Miguel Ángel García, el director de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, recordaba que uno de los aspectos fundamentales que tiene que recoger la política sobre pensiones es "la información a los ciudadanos" porque "la administración tiene la obligación legal y legislada de enviar el famoso sobre naranja con la futura pensión que nos puede quedar y eso lo han ido parando administración tras administración y está ya totalmente parado. Y han dejado un simulador que no funciona". Y la cosa es tan grave que "si nosotros hiciéramos un simulador como el de la administración, nos cerrarían la gestora al día siguiente, porque no deflactan las cantidades y no dan un dato realista a los ciudadanos".

Segundo pilar

En este sentido, el director de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, añadía que es importante profundizar y sacar adelante lo que se conoce como "el segundo pilar de las pensiones", que no es otro que ese sistema de capitalización en el que las propias compañías ahorran parte del sueldo de los empleados para que en el futuro se compense la pensión pública que vaya a recibir.

A este respecto, "el famoso segundo pilar de las pensiones, el de las pensiones de empresas, hay muchos modelos. No hay que inventarlo, hay que ver cuál es el que tiene una aplicación más correctiva o gradual", decía Vizárraga, y por eso sería importante, ponerlo en marcha cuanto antes para que la gente joven y las pymes en España puedan alcanzar ese modelo." Sin embargo, la administración no parece estar muy por la labor, porque, se quejaba Vizárraga, "a veces es un delito que las entidades financieras informemos a nuestros clientes y les ayudemos a ahorrar para el futuro".

Un termómetro de la salud económica

"Al final el sistema de pensiones es un reflejo de la situación económica de los países, da igual si es de capitalización o reparto", decía el periodista John Müller, quien consideraba que la clase política puede encontrar incentivos "para pasar de un problema fiscal a un sistema de capitalización". Eso sí, "eso tiene unos costos que hay que calcularlo y me parece muy interesante el sistema de planes de pensiones de empresas que se aplica en el País Vasco y que es un sistema muy digerible para el modelo de sociedad europeo. Se podría diseñar un plan como el de la mochila austriaca y se podría diseñar un modelo de planes de pensiones y un modelo de protección ante el paro, y encajarían los dos", decía por su parte el periodista John Müller quien auguró el "final del modelo de economía bismarkiana".

"Me sorprende que las protestas de las pensiones estén en el País Vasco" porque es donde están las pensiones más altas, decía Müller, como ejemplo de lo difícil que resulta aplicar buenas ideas en materia de pensiones a decisiones políticas.

"O reformas o recortes"

Y es que el problema político en la puesta en marcha de soluciones es capital. Para el exviceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María Rotellar, "dar malas noticias, vende menos que decir que todo va bien, pero, o se hacen reformas o se hacen recortes".