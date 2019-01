El malestar generalizado entre la ciudadanía que están provocando las guerrillas callejeras protagonizada por los taxistas está teniendo consecuencias contraproducentes para el gremio manifestante. Mientras los unos realizan barricadas, los otros no dan abasto con las innumerables peticiones de viajes que están recibiendo. Sin duda, es la campaña de marketing mejor elaborada para Uber y Cabify, que han pasado a colarse en el top 5 de las aplicaciones más descargadas en España. En el puesto número 1 de la tienda de Apple Store se encuentra Uber, mientras que Cabify ha ascendido hasta la quinta posición midiéndose con Whatsapp o el mismísimo Netflix.

La huelga indefinida proclamada por los grupos sindicales del taxi, como la Plataforma Caracol o Élite Taxi, están sembrando el terror entre los viajeros y conductores de las VTC, y, por supuesto, entre los propios madrileños. Los conflictos en las inmediaciones de la Feria Mundial del Turismo (Fitur), el bloqueo en las carreteras como la M-40 o M-11, el colapso en Barajas o las carreras de los usuarios huyendo del acoso de los taxistas han terminado por minar los ánimos y llamar al boicot del gremio.

El enojo de los madrileños

En el bar de Andrés, un vecino del Barrio del Pilar, los clientes siguen con atención las noticias de última hora. "Qué poca vergüenza, están haciendo mucho daño a Madrid", dice una señora en voz alta mientras toma café en la barra del negocio. El propietario no se corta un pelo, mientras sirve desayunos, y exclama con contundencia que "no volverá a coger un taxi". Un joven en la otra esquina del local, sentado en una mesa, contesta: "¡Conmigo que no cuenten tampoco, ahora mismo me estoy descargando Cabify para este fin de semana cuando salga de fiesta!". Todos asienten y critican la furia de los taxistas: "No tienen razón. Es como si yo impidiera que pusieran más bares en el barrio", concluye Andrés, mientras sube el volumen a las noticias.

Fuera del bar, en otro de los centros neurálgicos de las protestas, el aeropuerto de Barajas, la ira se desata también entre los viajeros. "Son mis vacaciones, las únicas que tengo en el año, y me van a hacer perder el avión, llevo una hora retenida en el coche por los cortes en la carretera que están provocando los taxistas. Me van a arruinar los únicos 15 días libres que tengo al año. Yo también soy una trabajadora. Esto no se hace", denunciaba Cristina en su cuenta de Facebook mientras hacía una foto donde se la veía andando con la maleta junto a cientos de viajeros por el andén de la carretera que conduce a la Terminal 4. "Me han dicho que me vaya a fregar platos", cuenta una cliente de Uber que ha perdido el avión a Berlín en la televisión autonómica madrileña. "Jamás me subiría con uno de ellos en un taxi", se queja casi llorando la joven.

Las aceras de Atocha tampoco se libran de los insultos y persecuciones de las bandas de taxistas organizadas que amenazan a clientes y empleados de las VTC. Huyen despavoridos de los atacantes.

Furia en las redes contra los taxistas

El enojo de los transeúntes se ha trasladado inmediatamente a las redes sociales. El disgusto con la situación de emergencia que está viviendo Madrid se ha reflejado en las miles de opiniones contra el sector del taxi.

Los visitantes de Fitur contaban cómo no podían acceder al recinto y se sentían usados como rehenes para una causa que no entendían en absoluto. "España vive del turismo, qué quieren hacer con esos chalecos amarillos imitando a los franceses... ¿destrozar nuestra economía?", comentaba en su perfil un empresario que no podía entrar al pabellón, ya que se encontraba sitiado por los manifestantes.

Pues nada, otro por aquí que no volvera a coger un taxi en la vida. Me da igual necesitarlo o no, ya buscaré alternativas #HuelgaDeTaxis — Victor Rodriguez (@VCheca12) January 23, 2019

Es imposible sentir empatía por esta gente. Su actitud es de una mafia como tal. #HuelgaDeTaxis — ElyG (@_LadyGata_) January 22, 2019

Huelga de los ciudadanos al taxi ya. No os queremos ver por las calles. No impondréis a la sociedad que os elijamos #TaxiMafia #TaxiParoIndefinido #HuelgaDeTaxis https://t.co/aRMvIV9Mku — Natalia Rodríguez (@NatRM_) January 22, 2019

En un país que vive del turismo, la #HuelgaDeTaxis intenta cargarse una de las ferias más importantes del sector, que además da de comer a muchas familias.

O sea que pides tu pan intentando quitárselo a los demás. No sé como deben hacerlo, pero así no!!#IFEMA #FITUR #23Ene — J. López (@Sorstarman) January 23, 2019

Viajaré en Cabify, en Uber, en transporte público, en coche eléctrico, en bicicleta o en patinete, pero jamás en la vida me vuelvo a subir a un taxi. #HuelgaDeTaxis — Emery Paper (@emrypaper) January 23, 2019

No pienso coger un taxi en mi vida. No voy a participar en este monopolio de mafiosos que tenéis montado.#HuelgaDeTaxis — Nia Cabanillas (@NiaCabani) January 23, 2019

#HuelgaDeTaxis Yo no veo trabajadores en defensa de su puesto de trabajo si no una banda de violentos que van contra el progreso y que dan mucho miedo.... pic.twitter.com/72ayxDb55E — birringuer (@birringuer) January 23, 2019

Que vosotros andeis de huelga no quiere decir que nos tengáis que joder el trabajo al resto, también hay más gente que trabaja moviéndose por Madrid y afueras. Pedís respeto pues respetar al resto. #HuelgaDeTaxis — Manu (@manu_luna8) January 22, 2019

Yo comienzo mi propia #HuelgaDeTaxis es decir, no pienso volver a coger un taxi jamás. ¿Por qué? Ellos hablan de que tienen que dar de comer q sus familias ¿Y las familias de los conductores de Uber y Cabify que han dejado sin nada? ¿Y mi libertad de elegir? #TaxiNoGracias — Mages@MariaBdb) January 22, 2019

Boicot al Taxi es lo que hay que hacer ,que se creen estos secuestrando ciudades. #BastaMonopolioDelTaxi — David VH (@DavidVH79) January 23, 2019

#HuelgaDeTaxis #GuerraTaxiESP no vuelvo a coger un taxi!!! Caraduras!!! Cualquier otro medio es mejor q el vuestro! Hala! Un cliente menos... A ver si habláis de éstos q de los q decís que os están apoyando! Mentirosos y estafadores! — Yolanda (@Yolicilla) January 23, 2019

Jamás volveré a usar taxi. Máximo apoyo a las VTC. El secuestro de los taxistas a la libertad de la ciudadanía no se puede permitir, tenemos derecho a la libertad de elección. Luchad por mejorar vuestros derechos en lugar de aplastar los de los demás. Violentos. #HuelgaDeTaxis https://t.co/RWzQta9SGv — Macarena Morillo @MacaMorillo) January 23, 2019

Lamentable me parece ésto #HuelgaDeTaxis , respeto la huelga y la libertad. Lo que no pueden hacer es privarme a mi de ella. Tengo que ir al aeropuerto y como son unos malditos trogloditas no puedo.

Por cierto limpiar vuestros principios, al rey si le dejáis pasar a Fitur... — ASF (@aroasanfer) January 23, 2019

La indignación ha llegado a tal punto que desde el portal Change.org se ha iniciado una campaña que llama al boicot contra el taxi. La petición reclama "acabar con la tremenda, injustificada e indignante violencia empleada por los taxistas y su bloqueo de la ciudad. Se comportan como una banda mafiosa de delincuentes".