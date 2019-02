Hacienda incluía en los borradores del IRPF las deducciones de la educación concertada

Las deducciones que los padres se han venido aplicando en sus declaraciones de la renta por llevar a sus hijos a colegios concertados han levantado una gran polémica esta semana. Hacienda ya ha advertido de que no son donaciones, aunque los colegios y los padres las estuvieran considerando como tal. Por tanto, tendrán que devolverlas al fisco.

"Parece que algunas familias se habían desgravado en términos de donación (estas cuotas), cuando es un dinero que se entrega a cambio de una prestación", por lo que no es desgravable, explicó el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien invitó a los contribuyentes a presentar una "declaración complementaría" para regularizar su situación.

Las alarmas han saltado entre los padres, que desconocían que se estaban aplicando un beneficio fiscal de forma incorrecta. Tanto es así, que esas deducciones aparecían automáticamente en los borradores de la renta de los padres afectados. No hacía falta que ellos hicieran ninguna gestión para incluirlas.

"Los padres no tenían que hacer nada, eran los colegios los que, a partir del Modelo 182, se encargaban de mandar sus datos a Hacienda para que se lo pudieran deducir. A ellos les aparecía directamente en su borrador", ha explicado el director del servicio de estudios del Consejo General de Economistas (CGE), Rubén Gimeno, a Libre Mercado. No deja de ser llamativo que en la práctica que está ahora persiguiendo Hacienda estos padres sólo se limitaran a aceptar un borrador que daba la impresión de que ya contaba con el visto bueno de la Administración. Pero esto es sólo una ilusión, los borradores de la renta no tienen ninguna validez y es obligación del contribuyente corregir sus errores o añadir la información tributaria que falte.

"El borrador no es nada"

"El borrador no es una declaración de la renta, no tiene validez. No es nada", ha recordado Gimeno. "La responsabilidad de confirmar el borrador recae en los padres", añade. En la misma línea ha ido el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. "A la Agencia Tributaria le llegan los datos de las donaciones que les facilitan los colegios y los incluye en los borradores de los padres. No comprueba nada, ni pasa ningún filtro. Se limita a volcar la información que le dan los colegios", explica.

Por este motivo, Cruzado cree que "sería un tanto extraño" que Hacienda empezara a sancionar a todos los padres que hayan aceptando las deducciones por donaciones que aparecían en su borrador. "El colegio lo hacía todo, y hasta facilitaba los certificados de las deducciones a los padres", asegura.

Esta práctica se ha dado, sobre todo, en los colegios religiosos y en los que tienen fundaciones porque "se han acogido a la Ley de fiscalidad de entidades no lucrativas", añade Cruzado. Al presidente de Gestha no le consta que Hacienda haya emprendido en este sentido "una campaña como tal" para destapar las deducciones de las escuelas concertadas. "No está habiendo mayor dotación de medios" entre los inspectores, asegura.

No son donaciones

El director del servicio de estudios del Consejo General de Economistas (CGE) coincide con Hacienda en que estos pagos periódicos que se hacen a los colegios no son donaciones. "Si el colegio te obliga a pagar todos los meses una cuota fija por cada hijo no es un donativo. Un donativo se hace libremente", explicó. Gimeno cree que esta argucia fiscal se viene haciendo de manera sistemática desde hace años en España. "En un municipio que tenga 5 colegios concertados, se hace en 3 o 4, sobre todo, en los religiosos", afirmó.

Según sus cálculos, una familia que hubiera estado pagado 100 euros al mes por el colegio concertado de su hijo, se hubiera deducido anualmente 410 euros por esas supuestas donaciones. Así, como la Ley General Tributaria tiene en cuenta los últimos 4 años de la tributación del contribuyente, esos mismos padres tendrían que devolver a Hacienda 1.640 euros por cada hijo.

El presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha) también tiene claro que no se pueden considerar donaciones los pagos a los concertados. "Se ve que se paga por una contraprestación educativa. En vacaciones los padres no pagan esa cuota o los padres con dos hijos en el colegio pagan el doble…", explica también. Sobre la declaración complementaria que tendrían que presentar los padres, Cruzado informa de que "se puede introducir la información correcta en cualquier momento a través de la plataforma Renta Web". Y claro está, hacer el ingreso correspondiente que exige Hacienda.