José María Rotellar - La EPA encalla con el peor dato de paro desde 2012

El Gobierno de Sánchez se entusiasma con los datos de la última EPA, los correspondientes al segundo trimestre de 2019. De esa forma sigue negando la realidad, pues se empeña en no reconocer que la economía se está desacelerando y con ella también el empleo.

Así, el Gobierno se engaña voluntariamente con datos que tienen que ver con la estacionalidad, pero que si se aísla a ésta y nos desprendemos, por tanto, del efecto temporal derivado de la Semana Santa y del inicio de las contrataciones de verano, la realidad que aparece es otra muy distinta y no tan halagüeña. Esto no quiere decir que se esté destruyendo el empleo a borbotones, pero sí que la economía lleva tiempo frenándose y que si no queremos que se convierta en un problema mayor es preciso que se apliquen reformas estructurales que la dinamicen.

Reformas que van en sentido contrario a la política económica que el Gobierno quiere aplicar, basada en aumento de gasto, incremento de impuestos y elevación de déficit y deuda, como ha plasmado en el documento que ha remitido a Bruselas. Si eso se aplica, la economía caerá más.

De hecho, si la desaceleración no es mayor en estos momentos se debe a que Sánchez tiene que estar gobernando con los presupuestos del PP, que impiden el aumento de gasto y de impuestos que desearía llevar a cabo.

Pues bien, pese al alborozo del Gobierno, los datos que nos deja la EPA del segundo trimestre de 2019 son muy diferentes al tono tan positivo con el que el Ejecutivo los ve. Vamos por partes.

Ocupados (empleo)

El número de ocupados aumenta en 333.800 personas respecto al trimestre anterior.

Esto supone que aumenta el empleo en 136.100 personas menos que lo que lo hacía en el mismo trimestre de 2018: +333.800 (IITR-19) Vs +469.900 (IITR-18).

Es el peor segundo trimestre desde 2016, y junto con el de 2016 es el peor desde 2013.

Si eliminamos el efecto estacional, el empleo sólo crece un 0,31%.

El empleo cae en la Agricultura (-30.400 empleos) y en la Construcción (-5.000 empleos).

Por otra parte, pese a la alegría del Gobierno, son las regiones gobernadas por el PP las que lideran la creación de empleo:

1- En el último año, las que más empleo crean son Comunidad de Madrid (+105.700 empleos) y Andalucía (+103.400 empleos).

2- En términos relativos, donde más crece el empleo en el último año es en Murcia (+4,35%).

Es cierto que, en términos interanuales, el empleo crece en 460.800 personas, pero eso supone que en interanual el empleo crece en 70.000 personas menos que lo que crecía en el mismo trimestre de 2018: +460.800 (IITR-19) Vs +530.800 (IITR-18).

Por otra parte, otro dato que no es positivo es el de la tasa de temporalidad, que aumenta en 0,48 puntos.

Paro

El número de parados disminuye en 123.600 personas respecto al trimestre anterior.

Ese dato muestra el peor comportamiento del paro en un segundo trimestre desde 2012.

Este descenso trimestral del paro supone un menor descenso en 182.400 personas respecto al descenso del paro del mismo trimestre de 2018: -123.600 (IITR-19) Vs -306.000 (IITR-18).

Si eliminamos la estacionalidad (efecto contratación por Semana Santa y verano), el paro sube un 0,53%. Es también el peor dato de paro desestacionalizado desde 2013 (desde entonces, bajaba aun desestacionalizado y ahora sube).

El paro aumenta en Agricultura (+9.600 parados) y Construcción (+3.000 parados).

Al igual que en la ocupación, la mejor evolución en el número de parados, es decir, donde se produce el mayor descenso del paro en el último año, se da en las regiones gobernadas por el PP:

1. En el último año, donde más desciende el paro es en Andalucía (-74.800 parados), Comunidad de Madrid (-45.800 parados) y Galicia (-34.700 parados).

Por tanto, pese al tono triunfalista del Gobierno, podemos concluir que la EPA del segundo trimestre de 2019 muestra un síntoma más de la desaceleración de la economía, al presentar los peores datos trimestrales de paro desde 2012, los peores de empleo desde 2016 (y, junto a éstos, los peores desde 2013), así como un amplio efecto estacional, que al eliminarlo hace que el paro suba en el trimestre. Ahora más que nunca es preciso que se acometan las reformas necesarias para que la economía española no se pare, que han de ir en la dirección contraria a la trazada por Sánchez en el plan de estabilidad enviado a Bruselas.