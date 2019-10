La Audiencia Nacional investigará si Fridman provocó la caída de Dia

La Audiencia Nacional investigará si el magnate ruso Mikhaíl Fridman podría haber generado situaciones de bloqueo y de tensión que habrían provocado que las acciones en Bolsa de Dia cayeran para poder adquirir la cadena de supermercados posteriormente, causando así un perjuicio a todos los accionistas y "a la economía nacional".

Así lo dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un auto en el que ha dirimido si es la Audiencia Nacional o un Juzgado ordinario de Madrid el que debe investigar finalmente la denuncia presentada contra Fridman por el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas o incluso de uso de la información privilegiada.

Fridman está siendo investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad en las "maniobras" empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide, y adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

Para el alto tribunal, es la Audiencia Nacional, y no los juzgados de Madrid, el que debe estudiar también los hechos relativos a la cadena de supermercados, ya que el "comportamiento del denunciado se proyecta como altamente lesivo no sólo para el conjunto de accionistas minoritarios de Dia, sino también para sus trabajadores y proveedores de la citada mercantil", así como que se "haya producido o pueda producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, lo que no sería descartable".

Fridman y la empresa LetterOne Investen Holdings, máximo accionista de Dia, han sido denunciados por mantener una "elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía". Para ello, se habría hecho uso de identidades "físicas y jurídicas de diversas nacionalidades", algo, que según el Supremo, "acrecienta la complejidad de las labores de investigación".