Los gestores con BME en cartera, optimistas con la OPA

La OPA que ha lanzado el suizo Six Group sobre Bolsa y Mercados Españoles (BME), la prestadora de servicios de la Bolsa de Madrid, se ha convertido en la operación del momento.

SIX Group es la sociedad cabecera del grupo que gestiona las infraestructuras de mercados y sistemas financieros de Suiza, y la OPA que han lanzado ha sido del 100% del operador español a un precio de 34 euros por acción. Esto provocaba una fuerte subida en bolsa de BME que se disparaba más de un 35%. Además, se da la circunstancia de que esta operación ha aparecido en el momento en el que se esperaba que Euronext presentara su particular oferta por BME, lo que alimentaba los rumores de una guerra de opas que siguiera disparando el precio de la acción.

Ante esta situación, Funds People ha contactado con diferentes gestores que tienen BME en sus carteras para pulsar las sensaciones sobre esta noticia.

Juan Cánovas del Castillo, cogestor del Altair European Opportunities en Altair Finance, que tiene un 1,8% en BME, asegura que todo lo que "maximice el valor del accionista", será positivo para sus posiciones. Y ante la posibilidad de que Euronext entre en la puja, "cree que los términos de la OPA de SIX se adaptan a las preferencias de BME, es decir, a mantener una amplia autonomía y preservar la presencia de un operador radicado en España".

La gestora Horos Value Iberia también ve positiva la OPA. Horos, que tiene un 2,5% en BME, se felicita de que "la compañía suba un 37%, por lo que el impacto es de cerca del 1% del fondo". En su opinión, si se produce la oferta conjunta a Euronext, triunfará la de precio más alto.

SIX coge la delantera

Por su parte, Atl Capital está valorando su posición dado que consideran que "el precio de 34 euros está bastante bien estudiado, por encima del consenso de analistas de 26 euros" asegura Ignacio Cantos, director de inversiones de la firma. En su opinión, "Euronext podría tener mas problemas regulatorios que SIX, pero nos cuesta ver que vaya a ver una oferta más competidora", apunta.

Según Iciar Puell, gestora de renta variable de Bankia AM, "la bolsa Suiza (SIX) es la que ha tomado la iniciativa, y es la única que está realmente sobre la mesa". Considera importante para algunos de sus fondos que el Ibex 35 no está incluido no la operación.