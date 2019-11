El Business Ryokan Asahi es el hotel más barato del mundo. Ubicado en la ciudad japonesa de Fukuoka, el establecimiento permite pasar una noche por 130 yenes, o lo que es lo mismo: 90 céntimos de euro. Pero este irrisorio precio se cobra a cambio de perder la intimidad. Y es que los 90 céntimos se cobran por pasar una noche en una de sus cómodas habitaciones, pero con una cámara que graba y retransmite toda la estancia a través de Youtube.

La habitación número 8 del hotel es la que ofrece esta suculenta oferta. Los recepcionistas recomiendan a los huéspedes no pasear desnudos por la habitación, ya que las cámaras lo captan absolutamente todo. Eso sí, la grabación no retransmite audio y el baño no tiene ninguna cámara que grabe lo que allí se hace.

La idea de los propietarios surgió después de que ninguno de sus clientes quisiera dormir en la habitación número 8. Por eso, la pusieron a tan sólo 90 céntimos con la idea de fomentar las reservar y, de paso, hacer una llamativa y curiosa campaña de marketing. Cuando no hay nadie que haya alquilado esta habitación, el propio dueño del One Dollar Hotel se graba a sí mismo en su salón, en su casa privada, para mantener entretenidos a los más de 2.000 usuarios suscritos a este extraño servicio.

Un buen hotel

El Business Ryokan Asahi no es el hotel más lujoso del mundo, pero tampoco el que menos. Está situado a 5 minutos en coche del aeropuerto de la ciudad y 17 minutos andando del centro comercial más famoso de la zona. En cuanto a las habitaciones, tienen wifi gratuito y servicio de lavandería. Eso sí, los baños son compartidos.

Las habitaciones son típicamente japonesas, ya que no cuentan con el tradicional somier y colchón europeos. Duermen sobre un colchón estirado en el suelo.