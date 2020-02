The One: así es la mansión más cara del mundo

Comenzó a construirse en 2013 y, siete años después, The One, en Bel-Air, el barrio más exclusivo de Los Ángeles, ya es una realidad. Se trata de la mansión más cara del mundo, que está a la venta por 500 millones de dólares (453 millones de euros). Se anunció el precio en el año 2015 y el promotor quería ponerla a la venta mucho antes, pero los problemas de financiación y de licencias han retrasado la construcción del inmueble mucho más tiempo del previsto.

Como era de esperar, a The One no le falta ningún tipo de detalle, ni de lujo. Tiene una discoteca, una bolera, vistas de 360 grados a toda la ciudad y cuatro piscinas, entre otras muchas más cosas. Son tantas las comodidades y los lujos de la casa que el promotor, Nile Niami, ya ha asegurado que no va a bajar ni un dólar del precio de venta actual. "Cuando tienes algo que es tan singular como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras", dijo Niami en una entrevista a los medios estadounidenses.

Para Niami, que antes era productor de cine, no habrá problemas a la hora de venderla. Asegura que las restricciones que están poniendo en marcha desde Los Ángeles para frenar la construcción de mansiones como esta, le ayudan a que The One tenga más pretendientes. Aunque eso sí, nadie conoce cómo es el interior de este inmueble porque el promotor se ha negado a mostrar imágenes.

Este secretismo en torno al interior de la casa también ayuda a atraer a compradores potenciales. De hecho, Niami asegura que cuando habla con los posibles clientes no les da todos los detalles del interior de la vivienda. Para conocer todos los secretos habrá que esperar a que la decoración interior finalice. Una vez que eso ocurra, asegura el promotor, se llevará a cabo una presentación con muchos más detalles.

Aunque en España no es muy conocido, Nile Niami es uno de los personajes habituales de la prensa estadounidense. Es un excéntrico millonario que en los últimos años se ha dedicado a coleccionar mansiones valoradas en más de 100 millones de dólares para mejorarlas y después venderlas. Hasta ahora, la venta más arriesgada fue la de la mansión Opus Berverly Hills.

A falta de saber lo que ocurre con The One, y si finalmente tiene comprador por ese precio, los precedentes son preocupantes. La mansión The Billionarie, también situada en Bel-Air, salió a la venta por 250 millones de dólares (226,5 millones de euros) y a falta de compradores tuvo que reducir su precio hasta los 94 millones de dólares (85 millones de euros) para poder venderse.