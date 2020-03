Por qué es fundamental entender las medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus

Nos enfrentamos al sexto día de confinamiento en nuestras casas. El paro en la producción, fruto de la expansión del virus y de las medidas políticas que se están tomando para frenarlo, coloca a muchas empresas en una muy difícil situación. Si no produzco, si no puedo abrir mi local, si la gente no puede venir a comprar, obviamente, no obtengo beneficios y de esta forma tampoco puedo afrontar mis gastos. Pero esta no es una situación buscada de manera intencional. Y como son medidas impuestas y no me queda más remedio que aceptarlas, entonces reclamo poder tomar como empresario medidas especiales ante esta difícil situación.

Ahora bien ¿son las medidas que ha adoptado el Gobierno las más beneficiosas para los damnificados? ¿En qué se basan para acatar estas y no otras disposiciones? ¿De dónde van a salir esos 200.000 millones que anunció Sánchez? ¿Por qué no se bajan impuestos o se condonan cuotas en lugar de conceder aplazamientos? ¿Estamos seguros de que esas cuotas se pueden afrontar sin problemas una vez termine el estado de alarma? ¿Qué hago ahora si no puedo pagar mis facturas? ¿Tengo que tomar alguna medida especial con mis ahorros? ¿Y con mis inversiones? Sin duda, se presentan no pocas preguntas sobre estos paquetes de medidas.

Y para resolver estos interrogantes y otros más necesitamos, más que nunca, a expertos economistas. Entre ellos, podemos referirnos a Juan Ramón Rallo, decano de la Universidad de las Hespérides y director del Máster Economía del Centro de Estudios Superiores OMMA y la Universidad Francisco Marroquín, que a través de su canal va ofreciéndonos sus análisis y opiniones. Explicándonos, por ejemplo, cómo la crisis sanitaria del coronavirus está provocando un hundimiento de las bolsas mundiales y haciendo que estos mercados pierdan entre el 25 y el 30% de su valor. También nos ilustra acerca de qué son el shock de oferta y el shock de demanda, así como sus consecuencias si estos se prolongaran en el tiempo. Nos cuenta qué pasaría si se produjera una crisis de liquidez y profundiza, además, en las políticas de estímulo, analizándolas y explicando sus limitaciones, así como sus posibles consecuencias. En suma, Juan Ramón Rallo expone un profundo y detallado análisis de la situación y de los agentes más relevantes que intervienen en ella. Con conclusiones tan valiosas como la siguiente:

"En definitiva, es del todo razonable que los mercados bursátiles estén en modo pánico porque de momento no ven un final a la pandemia del coronavirus, y no lo ven porque los políticos no están adoptando las medidas necesarias para instaurar el distanciamiento social y para derrotar a esta pandemia, a este virus. Mientras esto no suceda va a permanecer con nosotros. La crisis de liquidez a la que se enfrentarán aquellos países que siguen sin producir será mayor, y la crisis de liquidez, si se manifiesta en liquidaciones de deudores o en descapitalizaciones de acreedores, genera daños, perjuicios, lesiones persistentes en la economía. Y esas lesiones persistentes, esa incertidumbre sobre el grado de las lesiones persistentes debido a la negligencia de nuestros políticos, es lo que los mercados bursátiles llevan días descontando".

Para conseguir una formación en economía, entender a la perfección las dinámicas de los mercados y dar respuesta a todo tipo de preguntas económicas, con especialistas de la talla de Juan Ramón Rallo, el Centro de Estudios Superiores OMMA y la Universidad Francisco Marroquín ofrece su Máster de Economía, que, además, es codirigido por el propio Rallo junto con Sebastián Landoni, economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín.

Máster para seguir online sin tener que moverse de casa

Este programa ofrece un claustro sobresaliente donde se suman a Juan Ramón Rallo y Sebastián Landoni nombres de la talla de Carlos Rodríguez Braun, Miguel Anxo Bastos, Adrián Ravier, Gabriel Calzada, Gonzalo Melián, Florecia Roca, Pablo Guido o Ángel Martín Oro entre otros. Sin olvidar las conferencias de Gabriel Zanotti, Peter Boettke, Daniel Lacalle, Lawrence H. White y Alejandro Chafuen.

Un programa centrado en proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos para comprender el complejo engranaje de los mercados a través del estudio de escuelas de pensamiento económico como la Escuela Austriaca, la Escuela de la Elección Pública, la Escuela de Bloomington o el neoinstitucionalismo. Un completo viaje desde la historia de la economía hasta el análisis de la situación actual para entender a la perfección las enrevesadas dinámicas de mercado de las que tanto depende nuestra situación personal.

Este Máster en Economía es la propuesta conjunta de la Universidad Francisco Marroquín y el Centro de Estudios Superiores OMMA. La UFM fue inaugurada en 1972 en Guatemala bajo los principios de la libertad y la responsabilidad individual. Grandes economistas, como el nobel Milton Friedman, la consideraban un extraordinario ejemplo de cómo promover desde la educación un clima favorable al libre mercado y una de las universidades líderes de América Latina. Recientemente ha abierto su sede en Madrid. OMMA es un centro de estudios superiores especializado en economía e inversión. Sus fundadores son profesionales, empresarios y académicos que confían en la formación de más alto nivel fundada en los principios que hacen posible una sociedad de personas libres y responsables.

La próxima edición dará comienzo el próximo 22 de abril y el proceso de matriculación se encuentra abierto para todos los interesados. OMMA es un centro pionero en la formación online y mientras dure el estado de alarma y la crisis del coronavirus impartirá las clases del Máster en Economía UFM-OMMA con total normalidad, con todos sus servicios, tanto los de UFM como los de OMMA, ofrecidos telemáticamente.

En situaciones como esta quizá ya no sea solo importante, sino que se convierte en algo imprescindible, entender bien la economía para poder limitar, tanto personal como comunitariamente, lo mejor posible los efectos de esta crisis sanitaria y económica que ya forma parte de nuestra realidad nacional e internacional.