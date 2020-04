Las comunidades autónomas, no van a recibir ningún tipo de financiación adicional del Estado para hacer frente al aumento del gasto derivado de la gestión del coronavirus. Ayer domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendía a las regiones que iban a contar con "14.000 millones extra de liquidez", pero nada más lejos de la realidad.

"Lo que ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es sencillamente falso. No hay dinero adicional para las comunidades autónomas. Esos 14.000 millones de los que ha hablado es la financiación normal, la de todos los años, y no hay nada de fondos extra como le ha reclamado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", ha aclarado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Como ya ha recogido Libre Mercado, no es la primera vez que Pedro Sánchez intenta hacer creer que está aportando cantidades extra a las autonomías, cuando se trata de su propio dinero. Hasta ahora, el Gobierno se ha olvidado de las CCAA en sus grandes planes de choque contra el coronavirus. Y eso que son las que tienen que afrontar buena parte del gasto sanitario.

En el caso de la autonomía que dirige Isabel Díaz Ayuso, la cuantía que necesitan para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia es de 2.000 millones de euros. Los 14.000 millones de euros anunciados ayer domingo por el Gobierno son los fondos comprometidos para 2020, a través del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), "que están al margen de la crisis sanitaria", y cuyo desglose es el siguiente:

3.069,33 millones , provienen del aumento que han sufrido las entregas a cuenta de 2020 con respecto a las de 2019, derivado de las actualizaciones del SFA, tal y como anunció el Ejecutivo central el pasado 12 de marzo. La única diferencia es que las comunidades autónomas van a recibir la totalidad de las entregas a cuenta de este año en marzo y en abril, y no de manera mensual, como ocurre habitualmente.

, provienen del aumento que han sufrido las entregas a cuenta de 2020 con respecto a las de 2019, derivado de las actualizaciones del SFA, tal y como anunció el Ejecutivo central el pasado 12 de marzo. La única diferencia es que las comunidades autónomas van a recibir la totalidad de las entregas a cuenta de este año en marzo y en abril, y no de manera mensual, como ocurre habitualmente. A la actualización de las entregas a cuenta de 2020 se suma la liquidación de 2018, que asciende a 10.934 millones para el conjunto de comunidades autónomas, como anunció el Gobierno central el pasado 21 de enero (antes del comienzo de la crisis por el Covid-19). De esta manera, se transferirá la mitad de ese montante en las próximas semanas, que asciende a 5.500 millones de euros , cuando generalmente se hace en julio, para que las regiones cuenten con liquidez. No obstante, en cualquier caso, se trata de un ingreso que iban a recibir de todas formas las CCAA, derivado del aumento en la recaudación en 2018.

, cuando generalmente se hace en julio, para que las regiones cuenten con liquidez. No obstante, en cualquier caso, se trata de un ingreso que iban a recibir de todas formas las CCAA, derivado del aumento en la recaudación en 2018. El resto del montante hasta los 14.000 millones proviene de la creación de un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario –por el desfase entre el déficit del año 2019 y el objetivo fijado–, que supondrán en total 5.500 millones de euros.

No es dinero nuevo ni adicional

En definitiva, los 14.000 millones de euros anunciados no son fondos nuevos, sino parte de los ingresos comprometidos a las comunidades autónomas para 2020 al margen de la crisis sanitaria (entregas a cuenta - 3.069,33 millones - y liquidación de 2018 – 5.500 millones), y parte de la creación de un nuevo fondo del FLA (5.500 millones) que supone más deuda y no ingresos no financieros, como reclaman los gobiernos autonómicos. Los 14.000 millones de euros provienen de los propios mecanismos del Sistema de Financiación Autonómica, y nada tienen que ver con el COVID-19. "El Gobierno de España vuelve a vender como nuevas medidas que nada tienen que ver con la pandemia, a pesar de que los gobiernos autonómicos están solicitando la creación de fondos no reembolsables para poder hacer frente a la pandemia. "Sin embargo, una vez más, vemos que vamos a tener que seguir luchando frente a la crisis sanitaria con nuestros propios fondos. La Comunidad de Madrid lamenta que el Gobierno central siga dando la espalda a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que los estados contarán con mecanismos extraordinarios y sin condiciones procedentes de la UE para hacer frente a la pandemia", señala la CAM.

El Estado debe dinero a las CCAA

Además, el Gobierno regional recuerda al Ejecutivo central las cantidades pendientes de abonar a la Comunidad de Madrid derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo retenidas retener a las comunidades autónomas de manera unilateral. En el caso de Madrid, se estima en 377 millones el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo alcanzan los 139,5 millones de euros. Además, la región reclama los 54 millones de euros por el cálculo de las entregas a cuenta de 2019.