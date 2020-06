Los ecologistas estallan: Sánchez pasa de cargarse la industria del diésel a anunciar su 'rescate' millonario

El Gobierno ha anunciado un plan para la automoción dotado con 3.750 millones de euros destinado, según ha comunicado Pedro Sánchez, a paliar los efectos de la crisis por el coronavirus en el sector de la automoción. La multimillonaria ayuda a la industria ha sentado como un jarro de agua fría a las organizaciones ecologistas que nada entienden sobre la incongruencia del Ejecutivo: primero declara la guerra al diésel, se da golpes en el pecho por la Transición Ecológica y emplea todas sus fuerzas en desgastar la industria de los vehículos de combustión interna para, dos años después, terminar ofreciendo estratosféricas subvenciones al sector al que han castigado económicamente.

Ha sido Ecologistas en Acción quien ha puesto los puntos sobre las íes a los socialistas. La organización ha revelado que han tenido acceso a un borrador del Plan Renove que indica que podría financiar a los vehículos que emiten hasta 120 g de CO2/km. "Una cifra por encima del objetivo que la UE había puesto a la industria, que debían lograr una media de 95 g de CO2/km en la flota de coches vendida este año", afirman. Tras la lectura de la información filtrada, los activistas aseguran que buena parte de las ayudas públicas millonarias irán destinadas a los vehículos de combustión interna (diésel, gasolina, queroseno), "el elemento que más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) genera en el Estado español".

Ante las ayudas millonarias que @desdelamoncloa ha anunciado a un plan renove, Ecologistas en Acción demandamos al Gobierno que rectifique y que el dinero público se utilice para fomentar desplazamientos sostenibles, no el automóvil.#ConfinemosLosCoches https://t.co/zdZjO3A0ol — Ecologistas en Acción (@ecologistas) June 15, 2020

La guerra al diésel

Por esta razón, los ecologistas han apelado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que intervenga en dicho plan de financiación. Pero la política no ha dicho ni pío y donde dije digo, digo Diego. Recordemos que la socialista le declaró la guerra al diésel en 2018. El nuevo gravamen al combustible y el anuncio de sanciones contra los que usaran este tipo de vehículos de combustión interna, hizo que sus ventas cayeran estrepitosamente hasta un 8%, y con la correspondiente destrucción del empleo.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica que castigó a la industria del diésel

La ministra emprendió una ardua batalla contra los coches contaminantes. Y las críticas del sector del automóvil no impidieron que Teresa Ribera siguiera adelante con sus ataques. Por estas razones, los ecologistas no entienden el viraje del Gobierno. Una incongruencia cargada de traición del que hasta ahora había sido su gran aliado. Teresa Ribera, la ministra que se jactaba de ir siempre "andando o en bici a todos los sitios", deja ahora a los ecologistas en la estacada. Pero estas incoherencias no deberían ser una sorpresa para los activistas medioambientales. Cabe indicar que la ministra del PSOE poseía dos vehículos altamente contaminantes por su año de matriculación. Ante la opinión pública, Ribera se congraciaba con los lobbies verdes, mientras que cuando nadie la miraba hacía uso de coches de combustión interna, vehículos que ella misma condenaba.

⚠️ @Teresaribera, desde el @mitecogob deberían decirle a Pedro Sánchez que estas medidas no son compatibles con la transición ecológica 👉🏾 https://t.co/AVOP9V7GAh #ConfinemosLosCoches pic.twitter.com/jNDfD9eo2K — Ecologistas en Acción (@ecologistas) June 15, 2020

Ayudas en mitad de una gran crisis

Por otro lado, las ayudas a la compra de vehículos y las partidas millonarias que recibirán las plantas del sector de la automoción, han sido anunciadas en uno de los peores momentos de crisis económica y sanitaria de España. No en vano, el rescate de la UE está ya casi a la vuelta de la esquina. Los 3.750 millones de euros saldrán directamente del bolsillo de los contribuyentes, pero Sánchez ha dejado bien claro que "hará lo que sea necesario" para soliviantar las pérdidas del sector.

En este sentido, Ecologistas en Acción reclaman que los fondos públicos "sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y a prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos".

Los activistas tampoco entienden que, de repente, el Gobierno haya decidido no invertir en infraestructuras más ecológicas, tal y como había prometido. "El dinero público destinado al sistema de transporte y movilidad debe invertirse en medios sostenibles como infraestructuras y medidas que prioricen los desplazamientos a pie y en bicicleta y ayudas al transporte público. Mientras otros gobiernos como el británico han aportado un fondo de 250 millones de libras para infraestructuras peatonales y ciclistas de emergencia que eviten que la vuelta a la normalidad suponga un aumento del uso del automóvil, el Gobierno de España destina una cantidad similar en ayudas a que promocionan el uso del automóvil. Y no ofrece ni un solo euro a fomentar y priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta", sentencian en su comunicado.