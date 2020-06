Sánchez hace caso omiso del turismo y presenta un plan que ignora sus dos súplicas vitales

El turismo recibirá 4.262 millones de euros para afrontar la crisis del coronavirus. Esta es la idea que ha acaparado los principales titulares de la prensa este jueves, después de que Sánchez presentara en Moncloa su tan esperado paquete de medidas. Pero con sólo profundizar un poco en los detalles ha sido fácil darse cuenta del fiasco, porque el presidente del Gobierno ha hecho caso omiso de las reclamaciones principales que lleva más de tres meses haciéndole el turismo.

El Ejecutivo socialista va a regar al sector con dinero público sí, lo que para cualquier beneficiario del dinero del Estado siempre es bien recibido -no así para el contribuyente-. Eso sí, de esa millonaria cifra, 2.500 millones, más de la mitad, consistirá en una línea "preferente" de créditos ICO. Es decir, no será dinero contante y sonante. Se trata de préstamos que tendrán que pedir las empresas a la banca para después, devolver.

Estos créditos forman parte de uno de los cinco pilares sobre los que se apoya el plan. A otro de ellos irá destinada una inyección directa de 850 millones en "acciones de digitalización y sostenibilidad", así como habrá un tercero dedicado únicamente a "campañas de márketing y promoción de España como destino seguro" (38,1 millones de euros). El Gobierno ha planteado otras medidas de dudosa urgencia, como la creación de un "nuevo observatorio de inteligencia turística" (3,1 millones de euros), y otras más útiles, como una moratoria hipotecaria de un máximo de 12 meses.

Arropado con la presencia de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Turismo Reyes Maroto, y otros tantos ministros de su partido y representantes de la patronal y sindicatos del sector, el líder del PSOE ha desvelado unas medidas decepcionantes. Y es que, llama mucho la atención que en su millonario plan, Sánchez haya ignorado por completo cuáles son las verdaderas necesidades que lleva reclamando el sector turístico en esta crisis: los ERTE y los impuestos.

¿Y qué pasa con los ERTE?

Así se lo ha recordado a Sánchez la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Marta Blanco, en este mismo acto. Blanco, que también ha participado como ponente, ha asegurado que "la cuestión principal" y "unánime" de su sector en esta crisis es "extender los ERTE" porque "las circunstancias no han cambiado", puesto que sigue sin haber completa movilidad en España. ¿Cómo puede ser que, al menos, uno de los pilares del plan de Sánchez no sea la duración de los ERTE y que no esté cerrado ya?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando actualmente con patronal y sindicatos la extensión de los ERTE más allá del 30 de junio (la fecha de su finalización oficial), pero no acaba de cerrar el acuerdo. Ayer miércoles, se produjo otra reunión fallida porque parece que Yolanda Díaz se niega a aceptar una prórroga hasta el 30 de septiembre en los mismos términos que en la actualidad, que es la propuesta de los agentes sociales. La idea de Díaz sería aceptar el 30 de septiembre como fecha, pero cambiar las condiciones.

Pero la propuesta de los ERTE del sector turístico siempre ha ido más allá del 30 de septiembre. Exceltur, la principal patronal del sector, viene reclamando desde hace meses la necesidad de extenderlos hasta final de año, debido a la debacle económica en la que está inmerso el turismo y a que los negocios no van a recuperar sus ingresos tan fácilmente. Sánchez se ha limitado a decir que: "los ERTE han venido para quedarse" en su comparecencia, aunque sin especificar si apoya o no la necesidad de alargarlos hasta final de año, como pide el turismo. De hecho, el documento del plan de 30 páginas señala que es la Comisión de Seguimiento tripartita la que "está trabajando en la definición de las medidas, que serán necesarias tras el 30 de junio".

"Es una decepción que, a estas alturas, no estén todavía acordados los términos de la extensión de los ERTE en las condiciones imprescindibles, para evitar lleguen despidos masivos o quiebras. Tampoco se han anunciado medidas/recursos potentes para asegurar liquidez: ampliar a 2.500 millones los avales ICO, contra 83.000 millones de pérdidas de actividad, son medidas muy exiguas", ha asegurado Exceltur.

No hay bajadas de impuestos

En Hostelería España, la patronal hostelera, han criticado que el Gobierno haya hecho oídos sordos de los ERTE. "El Plan de Impulso al Sector Turístico no se entiende sin la extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta finales de año en el sector turístico", señalan, una vez revisadas las medidas del Ejecutivo socialista. "A pesar de los recurrentes intentos de colaboración que hemos hecho desde el sector para trabajar conjuntamente en este plan con el Ejecutivo, nuestras peticiones no han sido contempladas", lamentan.

Además, Hostelería España califica de "insignificantes" a los 4.262 millones de euros del Gobierno. "No podemos permitirnos dicha cantidad cuando otros países europeos han destinado cantidades infinitamente superiores, siendo países en los que el turismo es también importante pero que tiene menor peso en las economías de sus países. Francia ha destinado un total de 18.000 millones de euros, Italia, 55.000 millones, y Grecia, 24.000 millones", aseguran. Por todo ello, "mostramos nuestra disconformidad con el plan", declaran en un comunicado.

La fiscalidad ha sido otro de los grandes ausentes del plan de Sánchez, por lo que tampoco habrá bajadas de impuestos al sector turístico, como clamaban los afectados. La presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, también ha querido referirse a este asunto hoy ante Sánchez, Calviño o Maroto. Blanco ha insistido en la necesidad de bajar los impuestos al sector, "aunque sea de forma temporal porque los países de nuestro extorno lo están haciendo. No queremos estar en desventaja", ha pedido.

En la misma línea ha ido Exceltur, que ha señalado que "no existen otro tipo de incentivos, ni ninguna transferencia directa en el plan, no tanto para financiar sino para aliviar perdidas: como reducción/exoneración de impuestos como el IVA".

Mientras tanto, Portugal ha decidido no cobrar Sociedades a hoteles, restaurantes o empresas con un 40% menos de ventas o Alemania bajar el IVA. En España, el plan de Sánchez llega con cierto retraso respecto a otros países de nuestro entorno y está siendo acogido con poco entusiasmo en el turismo, que no hay que olvidar, que representa al al 13% del PIB de nuestro país.